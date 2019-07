Mellendorf

Eine elektrische Heckenschere haben zwei Männer am Sonnabend von einem Grundstück in Mellendorf gestohlen. Doch die beiden Diebe kamen mit ihrer Beute nicht weit: Zwei Zeugen beobachteten die Täter und alarmierten die Polizei.

Die beiden 40 und 47 Jahre alten Beschuldigten entwendeten um 17.30 Uhr die Schere, indem sie diese über einen Gartenzaun an der Wedemarkstraße hoben. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Gailhof. Alarmierte Polizisten trafen die Männer auf dem Radweg an und nahmen sie vorläufig fest. Bei der anschließenden Feststellung der Personalien stellten sie nach Auskunft einer Polizeisprecherin fest, dass die Beschuldigten in Deutschland keinen festen Wohnsitz haben.

Deshalb setzten die Beamten eine Sicherheitsleistung fest, die von den Männern bezahlt wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften sie das Kommissariat wieder verlassen.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley