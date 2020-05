Zurück in die Kirche – aber warum eigentlich?

Brelingen

Welche Gefahr das Coronavirus birgt, das muss Debora Becker niemand erklären. Nach einer Erkrankung im näheren Umfeld hat die Pastorin der Brelinger St.-Martini-Gemeinde bereits zwei Wochen der Selbstisolation hinter sich. Und doch tut sich die patente Frau an diesem sonnigen Nachmittag im Garten hinter ihrer so imposanten Kirche schwer. Anstelle von Vorfreude rührt sich Wehmut in ihr Gemüt. Es zwickt die Ahnung, dass sie die Corona-Zwangspause womöglich noch vermissen wird. Denn die Kirchen dürfen zwar wieder öffnen für mehr als ein stilles Gebet. „Tja, aber dann hält man zehn Seiten Regelungen in der Hand, die man erfüllen muss, und denkt eigentlich: Nein – so möchte ich das nicht.“

Becker ist nicht allein in ihrem Zögern. In gebührendem Abstand hat Marion Bernstorf auf einem der urigen Holzstühle Platz genommen, die die Pastorin und der von Bernstorf geführte Kirchenvorstand Ende März nach Schließung der Kirche kurzerhand in den Garten am Backhaus geschoben haben. Entstanden ist dort unter freiem Himmel und doch schützend umringt von mannshohen Buchenhecken die „offene Kirche“. Bernstorfs Ehemann Friedel hat ein Holzkreuz gezimmert. Auf dem Holztisch vor dem Kreuz warten seither Gummibärchen und allwöchentlich neu gestaltete Zettel.

Pastorin Debora Becker (rechts im Bild mit ihrer Tochter) und Kirchenvorstand Marion Bernstorf haben im Garten hinter der Kirche eine ganz neue, offene Kirche geschaffen. Quelle: Rebekka Neander

Gottesdienst „to go“ erschließt ungeahnte Ecken

Diese künden bunt auf weiß, was Becker und Bernstorf in den Corona-Wochen aus vielerlei Gründen ans Herz gewachsen ist: den Gottesdienst „to go“. Am Tag der Kirchenschließung musste Becker kurzerhand als erstes die „Konfe-Fahrt“ absagen. Die Wucht der Enttäuschung entlud sich bei der Pastorin in Kreativität. Schon am ersten Sonntag stand sie mit 60 gedruckten Gottesdienst-Heften vor der Kirche und gab jedem, der vergebens zum Gottesdienst kam, eines mit.

Fortan verteilten Kirchenvorstand und Pastorin jede Woche aufs Neue die auf Papier gebrachten Gottesdienste an zwischenzeitlich fünf Orten und hängten sie dort an Wäscheleinen auf. „Auch in Oegenbostel und Negenborn“, sagt Bernstorf, „wir wollten die Dörfer nicht abhängen.“ Inzwischen verteilen sie pro Woche 80 Exemplare. Becker hat keinen Zweifel. „Wir haben mit diesen Gottesdiensten viel mehr und ganz andere Menschen erreicht als mit den Gottesdiensten in der Kirche zuvor.“ Die Menschen wissen, dass sie an jedem Sonnabend ab 18 Uhr ein neues Heft vorfinden. Einmal, sagt Bernstorf mit einem leicht ungläubigen Kopfschütteln, „da kam ich zwei Minuten zu spät und wurde schon erwartet.“

Konfirmanden feiern in der Küche mit den Eltern

Auch den um jede Unterschrift zitternden Konfirmanden brachten diese Hefte große Beruhigung. „Ich sagte ihnen, sie könnten zu Hause mit ihren Eltern Gottesdienst feiern. Dann könnten auch die Eltern unterschreiben“, erzählt Becker – mit einer entscheidenden Bedingung: „Ich wollte, dass die mir ein Foto davon schicken.“ Der Plan ging auf. Seither treffen sich die Jugendlichen freiwillig mit ihrer Pastorin regelmäßig im Video-Chat.

Dort gibt es knauzige Stühle, einen Gottesdienst „to go“ sowie ein selbst gefertigtes Holzkreuz und die Möglichkeit, eine Kerne anzuzünden. Quelle: Rebekka Neander

Und jetzt? Wohin mit diesen so eigenartigen Erfolgen? Was lässt sich retten? Was kann schadlos umziehen ins so schöne Gotteshaus? Becker und Bernstorf tauschen Blicke und wissen doch nicht so recht, was jetzt richtig ist. „Ja“, gibt Bernstorf zu, „wir haben überlegt, ob wir die Kirche nicht einfach noch länger zu lassen.“ Dafür aber war ein Wedemärker Konsens nicht zu bekommen. „Wenn wir die größte Kirche der Gemeinde nicht geöffnet hätten ...“, sagt Becker und lässt die Frage ein wenig in der Luft stehen. „Nein, das hätte zu großem Unmut geführt.“ Selbst mit allen Abstandsregeln passen bis zu 100 Personen in die Kirche.

Brelingen startet eine Woche später als Rest der Wedemark

Der 24. Mai wird nun der Tag der Tage sein. Die restlichen Gemeinden setzen mit ihrem Gottesdienst bereits eine Woche früher, am 17. Mai, ein. Für Becker persönlich ein Ding der Unmöglichkeit. „An diesem Tag hätten wir eigentlich Konfirmation gefeiert. Da können wir doch nicht anstelle so etwas ganz anderes setzen.“ In einer eilig einberufenen Videokonferenz waren sich Pastorin und Kirchenvorstand vergangene Woche schnell einig: Auch wenn eine übergreifende Lösung für die ganze Wedemark schöner gewesen wäre, stellen sich eine Woche später Becker sowie zwei Küster und zwei Mitglieder des Kirchenvorstandes der „Herausforderung“. „Ich habe richtig ein bisschen Angst davor“, räumt die Pastorin unumwunden ein, „weil ich nicht weiß, wie ich diese Abstände überbrücken soll. Wie das geht, wenn wir uns nicht näherkommen können. Und dann auch noch ohne Singen!“ Dann zuckt sie lächelnd mit den Schultern. „Dann bewegen wir uns eben. Wir stehen gemeinsam auf. Wir klatschen. Wir jubeln!“

Und so richtet sich der Blick dann doch nach vorn. Sie habe viel gelernt in diesen Wochen, sagt die junge Pastorin. Sogar das Predigen habe sich verändert. „Ich bin jetzt viel direkter in meiner Sprache.“ In einem sind sie sich aber einig, die Pastorin und die Kirchenvorsteherin: Das echte Interesse am Ergehen des nächsten, die echte Antwort auf die Frage, wie es denn so gehe, daran wollen sie festhalten in Brelingen. Ob in der Kirche oder davor.

Von Rebekka Neander