Erneut hat sich auf den schmalen Straßen im Forst Rundshorn ein Unfall ereignet. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Polizeikommissariat Mellendorf, war ein Autofahrer am Dienstag um 8.30 Uhr auf der Verlängerung der Wieckenberger Straße (K 108) in Richtung Meitze unterwegs. „Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit“, wie es heißt, kam der 30-Jährige in einer Rechtskurve von der Straße ab. Der erst drei Monate alte Škoda Octavia beschädigte Gebüsch und Bäume am Fahrbahnrand. Auch am Wagen selbst entstand „nicht unerheblicher Schaden“, berichtet Bebensee. Die genaue Höhe kann die Polizei derzeit nicht beziffern. Der Autofahrer bliebt unverletzt.

SPD-Politiker fordern Tempolimit auf schmalen Straßen

Erst in der vergangenen Woche hatten SPD-Politiker ihre Forderung nach einem Tempolimit auf den Straßen im Forst Rundshorn wiederholt. Die Kreisstraßen 108, 109 und 110 sind sehr schmal, und Fahrzeuge im Gegenverkehr kommen nur schwer aneinander vorbei. Die Strecken werden seit der Baustelle auf der A 7 häufiger von Verkehrsteilnehmern genutzt, die den Stau auf der Autobahn umfahren wollen und sich dabei von ihrem Navigationsgerät leiten lassen. Die Sprecher der Gemeinde Wedemark und der Region Hannover sahen damals keinen Handlungsbedarf. Sie wollten die Situation „weiter intensiv“ im Blick behalten, schrieb Regionssprecherin Christina Kreutz auf Anfrage.

Von Julia Gödde-Polley