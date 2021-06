Resse

Es sind an diesem Wochenende die ersten beiden, lang herbeigewünschten Vorstellungen in diesem Jahr. Der Zirkus Showkolade nimmt gleichzeitig Abschied und startet neu durch. Ein unsägliches Corona-Jahr liegt hinter der Zirkusfamilie Frank, gestrandet auf einer Wiese des Schützenvereins Resse an der Osterbergstraße. Tausend Dank für das Quartier dort in der Wedemark und die vielen Spenden wollen die Franks nun abliefern und laden für Sonnabend, 26. Juni, ab 17 Uhr und tags darauf ab 11 Uhr in die Manege ein. Der Eintritt ist frei.

Knapp zwei Stunden unterhalten Zirkuschef Mario Frank, Tochter Angelie und die Söhne Luis und Liam ihr Publikum mit Akrobatik, Jonglage, Clownsgeschichten und Musik. „Wir sind die Kelly-Family des Zirkus“, scherzt Mario Frank. „Wir spielen Saxofon, Schlagzeug, alles live. Das ist toll, gerade heutzutage. Die Kinder sollen nach Corona mal aufstehen vom Sofa und zu uns kommen!“ Es sind Gratisvorstellungen, aber die Zirkusfamilie, deren Heimatadresse im Burgwedeler Ortsteil Oldhorst liegt, hofft natürlich auch auf Spenden.

Früh kommen, um Platz zu sichern

Manege frei: Zirkuschef Mario Frank freut sich, dass er mit zwei Gratisvorstellungen seinen Dank abstatten kann. Quelle: Ursula Kallenbach

Die Pandemie verlangt immer noch Schutzmaßnahmen; deshalb sichert frühzeitiges Erscheinen vor dem Zelteingang die Sitzplätze. Davon stehen unter den Abstandsauflagen von 1,50 Metern statt bis zu 500, die das moderne Zelt fasst, nur 150 Plätze zur Verfügung. Besucher können sich nicht vorher anmelden oder einen Platz buchen, sie müssen selbst zum Zirkusplatz kommen. Ihre Daten werden aufgenommen, und bis zu ihrem Sitzplatz müssen sie die übliche Schutzmaske tragen.

Der Zirkusdirektor, der selbst als Feuerschlucker auftritt, hofft auf nicht zu heißes Wetter am Wochenende. „Nicht, dass alle Leute lieber in die Freibäder und an den Strand fahren.“ Er jedenfalls tut alles, damit der Aufenthalt der Besucher in dem neun Meter hohen Zelt angenehm ist. „Auch wegen Corona lassen wir die Seitenwände komplett offen.“

Im März 2020 beginnt das Drama

Der 14. März 2020 hat sich ins Gedächtnis der Zirkusfamilie eingebrannt: die letzte Show, damals am Kronsberg in Hannover. „Auf unbestimmte Zeit“, hieß es damals noch in einer Reportage in dieser Zeitung, zog das Unternehmen mit seinen Zirkuswagen auf die Resser Wiese. Erst jetzt endet das unverschuldete Desaster, dass Auftritte wegen Corona komplett untersagt waren – Komplettausfall auch der Einnahmen, während viele Kosten weiterliefen. So waren dann die 9.000 Euro Soforthilfe, die der Zirkus aus einmaligen Zuschüssen des Bundes für Solo-Selbstständige ausbezahlt bekam, wegen aufgelaufener Kosten sofort wieder verbraucht.

An der Osterbergstraße in Resse hat der Zirkus überlebt – das Zelt ist jetzt wieder aufgebaut. Quelle: Ursula Kallenbach

Auch Ende August melden Mario und Ehefrau Marilyn wieder einen Totalausfall. Alle vorab gebuchten Termine des beliebten Mitmachzirkus in der Region Hannover und weit darüber hinaus mussten wegen Corona abgesagt werden. Die Familie lebt seither von Arbeitslosengeld II. Ihre fünf tschechischen Artisten sind zurückgefahren in die Heimat. Gottlob arbeitet der Zirkus ohne Tiere, die versorgt werden müssten, meint Frank. Die Verluste gehen an die 100.000 Euro. Der Feuerschlucker muss ganz andere Dinge schlucken, die Existenzsorgen gehen an die Gesundheit, berichtet er. Der Zirkusmann, der gewohnt ist, täglich anzupacken, müht sich verzweifelt im Geschäftsverkehr mit Banken und Jobcenter.

Im Sommer 2021 erste Stationen in Hannover

„In Resse waren wir immer willkommen“, sagt Frank dankbar. Von dort wollen sie daher mit den Gratisvorstellungen den Start in das zweite Halbjahr und dann 2022 wagen. „Drei der Artisten kommen nächste Woche aus Tschechien wieder zu uns.“ Hannover-Misburg und Kronsberg werden nach der Wedemark die ersten Stationen mit einer öffentlichen Zirkusshow, dort ist auch eine Schulprojektwoche gebucht mit Showkolade. In den Sommerferien geht es nach Wolfsburg. Die Jugendpflege hat den Zirkus für zwei Wochen gemietet. 48 Kinder seien zugelassen statt möglicher 100, berichtet der Zirkuschef und ist dennoch froh, wieder arbeiten zu können. „Solche Aufträge können wir gebrauchen“, betont er.

Mit elf Jahren ist Liam schon der super Jongleur. In Projektwochen mit Schulen zeigt er auch anderen Kindern, wie es geht. Quelle: Ursula Kallenbach

2022 ausgebucht – aber noch herrscht Not

Im Jahr 2022 ist der Mitmachzirkus von März bis September bereits „super ausgebucht“. Alle Schulen, die im Ein-Jahres-Zyklus gern Projektwochen mit Showkolade einplanen, haben das Ausgefallene schnell schon für 2022 gesichert. Dennoch steckt der Familienbetrieb weiter in Nöten. Viele Ausgaben sind unausweichlich. „Für neue Standorte müssen wir vorher Kautionen stellen, Strom- und Wasseranschluss müssen gezahlt werden, auch Plakate und Flyer. Ich weiß gar nicht, wie ich das leisten soll“, führt Frank an. Der 46-Jährige, der seine Wagen und Fahrzeuge sowie das Zelt bestens in Schuss gehalten hat, hat sich jetzt beim Jobcenter um eine finanzielle Starthilfe bemüht. „Die haben gesagt, an Selbstständige können sie die nicht geben“, berichtet Frank.

Zwei Brüder, zwei Clowns: Luis (links) und Liam sind Profis in der Manege. Quelle: Ursula Kallenbach

Die neunte Generation Zirkus macht weiter

Disziplin und Training sind alles für die 15-jährige Angelie – auch in Zeiten ohne Auftritte geht es weiter. Quelle: Ursula Kallenbach

Die neunte Generation Zirkus in diesem Familienbetrieb wachse heran, sagt Frank dennoch mit Zuversicht, wenn er seine Kinder anschaut. „Die wollen weitermachen. Die leben für den Zirkus!“ So ging auch das Training in der auftrittlosen Zeit weiter. Luis, mit 18 Jahren der Älteste, hat 2020 außerdem seinen Hauptschulabschluss gemacht, die 15-jährige Luftakrobatin Angelie macht 2021 ihren Realschulabschluss, und Liam, der elfjährige Jongleur, ackert jetzt in der fünften Klasse. Die Zirkuskinder sind anderen im digitalen Lernen übrigens weit voraus. „Sie kennen es nur so“, erklärt der Vater. Nordrhein-Westfalen biete seit Jahren die Schule für Schausteller und Zirkuskinder mit Onlineunterricht bis mittags an.

Von Ursula Kallenbach