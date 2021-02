Wedemark

Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben, hat in der Wedemark über das Wochenende sprunghaft zugenommen. Doch das liegt nicht an einem neuerlichen großen Ausbruch in einem der Pflegeheime – dort ist die Ursache für den Anstieg nicht zu finden.

30 Infizierte mehr als am Freitag

Das Gesundheitsamt der Region Hannover meldete am Montagmittag für die Gemeinde Wedemark aktuell 74 infizierte Personen. Am Freitag hatte diese Zahl noch bei 44 gelegen, eine Woche zuvor noch bei 34. Der Anstieg um nunmehr 30 Fälle innerhalb von drei Tagen bringt auch einen kräftigen Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz mit sich. Dieser Wert bildet die Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ab.

Am Mittwoch, 27. Januar, hatte die Wedemark bei dieser wichtigen Kenngröße noch mit dem Bestwert in der Region Hannover geglänzt. Die Sieben Tage-Inzidenz hatte damals bei 39,6 gelegen. Davon ist man in der Kommune mittlerweile weit entfernt. Hatte das Gesundheitsamt am Freitag noch eine Inzidenz von 102,4 gemeldet, so stieg dieser Wert bis Montagmittag auf 158,6 an. Die Gemeinde Wedemark belegte damit zu diesem Zeitpunkt im Regionsvergleich hinter Seelze (173,5) den zweitschlechtesten Platz. Der Regionsschnitt lag am Montagmittag bei 113,1.

Die Höchststände bei der aktuellen Fallzahl und der Sieben-Tage-Inzidenz für die Wedemark hatte die Region Mitte Dezember registriert. Die Zahl der Infizierten hatte am 17. Dezember bei 87 gelegen, die Inzidenz am 10. Dezember bei 197,7.

Nur wenige Fälle in Heimen, Schulen und Kitas

Während in der Vergangenheit in der Wedemark vor allem größere Ausbrüche in Seniorenheimen die Zahlen in die Höhe hatten schnellen lassen, ist das diesmal nicht der Fall. Tatsächlich gebe es in den Heimen nur noch drei positiv getestete Personen, sagte Regionssprecher Christoph Borschel auf Nachfrage – ein neuer Fall sei in den Heimen aktuell nicht hinzugekommen. Ähnlich unauffällig sehe es in den Wedemärker Schulen (aktuell vier Fälle) und den Kitas (drei Fälle) aus.

Stattdessen gebe es in der Wedemark derzeit ein „total diffuses Infektionsgeschehen“, so Borschel. „Es gibt keinen Schwerpunkt. Stark betroffen ist der private Bereich.“ Die Fallermittlung und die Nachverfolgungen liefen nun. Bei der Analyse könne beispielsweise herauskommen, ob die Belegschaft eines Arbeitgebers besonders stark betroffen sei.

Bereits 19 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona

Positiv hob Borschel am Montag heraus, dass etwa ein Drittel und damit relativ viele der nun neu hinzugekommenen Infizierten zuvor als sogenannte K1-Kontakte gegolten hatten. „Diese Personen waren somit in Quarantäne und haben nicht weiter streuen können.“

Auf der Negativseite stehen mittlerweile jedoch 19 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus in der Wedemark – angesichts der Einwohnerzahl der Gemeinde ein vergleichsweise hoher Wert. Die Vermutung der Region geht dahin, dass die tödlichen Verläufe damit zu tun haben, dass die Wedemärker Pflegeheime stark betroffen sind. Allerdings werde nicht statistisch erfasst, wo die Todesfälle auftreten, so Borschel.

Von Frank Walter