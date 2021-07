Wedemark

CDU-Bürgermeisterkandidat Marco Zacharias hat den am Montag, 26. Juli, von Bürgermeister Helge Zychlinski (SPD) präsentierten Vorschlag, ein Hallenbad in der Wedemark zu bauen, prompt als „plumpes Wahlkampfmanöver ohne Substanz“ kritisiert. „Es ist einfach, mitten im Wahlkampf ein Hallenbad zu fordern, aber kein Wort über die horrenden Kosten für den Bau und insbesondere für den anschließenden Betrieb zu verlieren“, sagte er.

Ein Hallenbad sei grundsätzlich defizitär, wenn es nicht als „Wellnesstempel für ein großes Einzugsgebiet geplant wird“, sagt Zacharias. „Und davon haben wir in der Region schon genug.“ Der CDU-Kandidat befürchtet für die Wedemark „ein Millionengrab in zweistelliger Höhe“. Als damaliges Mitglied im Langenhagener Schwimmbadausschuss hat er nach eigenem Bekunden noch die Kalkulationen für die Wasserwelt vor Augen.

Wie sehen die finanziellen Folgen nach Corona aus?

„Während noch überhaupt nicht absehbar ist, welche finanziellen Folgen die Pandemie in den kommenden Jahren auf den Haushalt der Gemeinde zukommen, verplant der Bürgermeister Geld, das er nicht hat. Das ist unverantwortlich und der billige Versuch, ein paar Stimmen abzugreifen“, kritisiert der CDU-Bewerber.

Auch den Verweis auf die abnehmende Schwimmfähigkeit der Kinder lässt Zacharias nicht gelten. Denn der Bürgermeister argumentiere mit bundesweiten Zahlen, deren Aussagekraft sich nicht so einfach auf die Wedemark herunterbrechen ließen. Für ihn gebe es alternative, deutlich günstigere Möglichkeiten, Kindern das Schwimmen beizubringen. „In Kooperation mit unseren Schulen, den Sportvereinen oder der DLRG können wir Angebote im Freibad schaffen, um den Kindern das Schwimmenlernen zu ermöglichen“, meint Zacharias. Dafür brauche es keinen 15 oder 20 Millionen Euro teuren Bau, „der die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde massiv und auf lange Zeit gefährden würde“.

Viele Bauvorhaben werden verschoben

„Die Gemeinde schiebt Jahr für Jahr zahlreiche Bauvorhaben, die von großer Bedeutung für die Bevölkerung sind, weil das Personal für die Umsetzung nicht da ist“, listet Zacharias Probleme in der Wedemark auf. Aber ein Hallenbad, das größte Vorhaben seit dem Campus W, solle indes möglich sein. „Die ganze Idee ist unausgegoren, nicht finanzierbar und hochgradig unseriös in einer Zeit, in der wir das Geld zusammenhalten und an den richtigen Stellen investieren müssen, zum Beispiel in bezahlbare Wohnungen oder den Klimaschutz“, sagt der CDU-Kandidat.

