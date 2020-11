Mellendorf

Für Heide Groneberg-Feuerhelm war es eine Stresssituation: Bei einem späten Gassigang mit ihrem Hund ist der Mellendorferin am Ortsrand ein Tier über den Weg gelaufen, das sie eindeutig als Wolf identifiziert hat.

„Das war ein Jungwolf, ohne Zweifel“

Mit ihrem mittelgroßen Terrier war die Anwohnerin aus dem Mellendorfer Norden bereits am Mittwoch, 28. Oktober, wie regelmäßig abends zu einem späten Gassigang unterwegs. Dort, wo der Efeuweg auf den Hellendorfer Kirchweg trifft, ließ sie gegen 22.30 Uhr die letzten Häuser hinter sich und ging noch einige Meter weiter in Richtung Hellendorf. Im Licht zweier Straßenlaternen habe sie dann das Tier gesehen, das im schlaksigen Gang die Straße Mellendorf-Hellendorf im Bereich der Verkehrsinsel überquert habe, berichtet die 78-Jährige. Es habe sich dabei definitiv nicht um einen Schäferhund oder Ähnliches gehandelt, sagt die Mellendorferin überzeugt. „Das war ein Jungwolf, ohne Zweifel.“

Ihr Griff sei sofort zum Pfefferspray gegangen, das sie immer mit sich trage, berichtet die Seniorin weiter. Doch der Wolf habe sie und ihren Hund gar nicht beachtet, sondern sei über den Acker davongetrabt. Ihr Hund habe die Begegnung nicht mitbekommen, „der hat währenddessen geschnuppert“.

Landesjägerschaft weiß um 35 Wolfsrudel

Für Groneberg-Feuerhelm sind abendliche Gänge am Ortsrand jetzt erst einmal passé. „Ich gehe da nicht mehr, das ist mir zu heikel. Solche Stresssituationen brauche ich nicht“, sagt die 78-Jährige.

Laut dem offiziellen Wolfsmonitoring der Landesjägerschaft sind aktuell 35 Wolfsrudel und zwei Wolfspaare in Niedersachsen nachgewiesen, darunter Rudel in Wietze, im Ostenholzer Moor, in Burgdorf und Rodewald. Innerhalb von 24 Stunden können Wölfe 50 Kilometer und mehr zurücklegen.

Von Frank Walter