Wennebostel

Was passiert mit der Alten Schule in Wennebostel? Die bisher dort untergebrachte Kindertagesstätte zieht in den Neubau der Gemeinde Wedemark auf demselben Grundstück um. Die neue Kita wird zum Jahresende fertiggestellt und geht voraussichtlich Anfang Januar 2021 in Betrieb. „Das Alte Gebäude kann dann geräumt werden“, bestätigt Gemeindesprecher Ewald Nagel auf Anfrage.

Bis dahin wird die Dorfgemeinschaft mit ihren eigenen Plänen wohl noch nicht ganz fertig sein. Aber ein Anfang ist gemacht. In einem Workshop mit Ortsrat, Vereinen und Dorfbewohnern wurde die Zukunft des denkmalgeschützten Gebäudes auf bunten Karten entworfen. Stellvertretend für Wennebostel durften dazu coronabedingt im Gasthaus Bludau allerdings erstmal nur 20 Personen ihre Ideen äußern.

Raum für Suppenküche und Nähcafé

Ein Ort für Freizeit, Kultur und Kunst, Treffpunkt für Vereinsleben, Jugendraum, Café, Spielkreis, öffentliches Nähcafé, Chorprobenraum, Suppenküche mit Mittagstisch, fester Termin für die Ausgabe der Tafel, Computerraum, kleiner Sportraum, Gelegenheit für Familienfeiern, Ort für Integration von Neubürgern, Bioladen, Coworking-Raum für Selbständige und noch mehr – Maren Krämer hat als Regionalmanagerin des EU-Förderprojekts Meer&Moor aus der Zusammenkunft alle Anregungen mitgenommen und dokumentiert sie.

Auf den gelben Karten, die Maren Krämer von der Leader-Region Meer&Moor an die Stellwand heftet, beschreiben Wennebosteler ihre Ideen für die Zukunft des Ortes. Quelle: Ursula Kallenbach

Die „Zukunftsperspektive Wennebostel“ hat, wenn sie den gesamten Ort unter die Lupe nimmt, gute Chancen, aus dieser Förderung der Europäischen Union zur Entwicklung des ländlichen Raums Geld zu bekommen. Die Gemeinde Wedemark ist mit Neustadt und Wunstorf in „Meer&Moor“ verbunden. In Wennebostel wurde so zuletzt die Sanierung des Schlauchturms gefördert, am Brelinger Berg konnte kürzlich die Aussichtsplattform in Oegenbostel mit Zuschüssen verwirklicht werden. Die aktuelle EU-Förderperiode ist zwar gerade 2020 abgelaufen, doch die Wennebosteler können auf die nächste Förderperiode hoffen.

Vereine sind als Träger zu schwach

Um die Alte Schule umzunutzen, brauche es auch Organisationsstrukturen, machten Daniel Diedrich und Ann-Katrin Kracke von der Freiwilligenagentur Wedemark deutlich. Unter möglichen Modellen der Trägerschaft für einen Treffpunkt überzeugte die im Workshop engagierten Wennebosteler ein neues Leuchtturmprojekt für die Gemeinde namens „Ehrenamt 2.0“ mit offenen Angeboten – dieses ist wahrscheinlich förderfähig. Vereinsträgerschaft wird allseits kritisch gesehen, weil Vereine in den Dörfern seit Jahren an Mitgliedern und Kraft verlieren. In Wennebostel ist sogar das Schützenhaus schon obsolet.

So steht es um andere Alte Schulen in der Wedemark Die Wennebosteler haben den Vorteil, dass alle Optionen für die Alte Schule noch offen sind, und sie nicht vor eine Kaufentscheidung gestellt sind. Das Gebäude ist denkmalgeschützt und Eigentum der Gemeinde Wedemark. Für die Dorfgemeinschaft in Meitze ist das anders gelaufen. Auch die Meitzer wollten einen Dorfmittelpunkt in der dort ebenfalls denkmalgeschützten Alten Schule aus eigener Kraft bewerkstelligen. Doch sie konnten bei besten Ideen den Kaufpreis gegenüber einer Erbengemeinschaft nicht aufbieten; ein örtlicher Investor baut dort jetzt im Benehmen mit der Denkmalpflege Wohnungen aus. In Elze gehört das Baudenkmal Alte Schule am Postweg weiter der Gemeinde Wedemark. In dem mächtigen Gebäude sind im Erdgeschoss seit Langem Vereine ansässig, das Außengelände wird von einer Boule-Gruppe genutzt. Die Kommune scheut die teure Gesamtsanierung einschließlich Dachbodenausbaus. Eine Studentengruppe hatte sich vor langer Zeit bereits mit Konzepten versucht. Doch auch der Dorfentwicklungsplan für Elze hat keine Wende gebracht. Die große Dorfschule in Bissendorf Am Markt hat es zum Baudenkmal nicht mehr gebracht, die Bausünde wurde für Neubauten plattgemacht. Die meisten kleineren ehemaligen Dorfschulen in der Wedemark sind seit Jahrzehnten von privaten Käufern zu Wohnraum umgebaut worden und nicht mehr erkennbar – außer, man schaut genau hin. Der Spruch „Lasset die Kindlein zu mir kommen“ findet sich noch über den Hauseingängen.

So geht es in der Alten Schule weiter

Die Nachnutzung der Alten Schule wird nun als Grobkonzept erst in den Ortsrat gegeben, danach mit Empfehlungen an die Gemeindeverwaltung. Verbunden mit dem Gebäude Alte Schule ist der Außenbereich. Die Gemeinde hat zur Gestaltung als Spielplatz und Treffpunkt für Jung und Alt bereits vorgeplant. Ortsbürgermeister Achim von Einem möchte den Platz im Frühjahr 2021 fertiggestellt sehen. 20.000 Euro dafür seien im Haushalt eingestellt. Von Einem möchte die Wennebosteler einbeziehen und will einen Ortstermin vorschlagen.

Von Ursula Kallenbach