Wiechendorf

In diesem Flecken der Wedemark geht es besonders entspannt zu. In Wiechendorf lebt es sich ruhig – Feld und Flur laden zu Ausflugstouren ein. Doch der Ort hat mehr zu bieten. Wann Gottesdienste stattfinden, welcher Verein was anbietet, ob Vogel oder Katze ausgebüxt sind und wer als Ansprechpartner zur Verfügung steht, erfahren Interessierte ganz analog per Aushang.

Lesen Sie auch Wedemark-Wiechendorf: Alte Lindenallee verliert einen Baum

Damit diese Blätter – erfahrungsgemäß aus Papier – nicht nass werden, gibt es einen soliden Holzkasten drum herum. Weil die bisherige Schautafel recht verwittert war, gab es nun ein neues Modell. Dank der Spende der ortsansässigen Dachdeckerei und Zimmerei Heinrich Peppermühle konnte ein solides, kleines Schmuckstück an der Kreuzung Ziegeleiweg/Im Ortfeld platziert werden.

Ortsbürgermeister Jürgen Engelhardt war über die noble Geste hocherfreut und bedankte sich am Freitag mit einem kleinen Geschenk beim Spender. Engelhardts E-Mail-Adresse und Telefonnummer sind dort jetzt ebenso wetterfest platziert wie die Kontaktinformationen weiterer Ortsratsmitglieder.

Von Patricia Chadde