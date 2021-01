Wedemark

Das Hotel und Restaurant Zum Eichenkrug in Mellendorf kann sich glücklich schätzen – und in dem Familienbetrieb besonders die Auszubildende Lucie Schulze. Erstens kreiert das Haus trotz Corona-Lockdown weiter Menüs und verkauft außer Haus, und zweitens hält der Eichenkrug die junge Auszubildende aus Neustadt am Rübenberge bei der Stange und im Vertrag. Auch in diesen Zeiten gibt es für die künftige Köchin weiterhin Arbeit und reichlich zu lernen.

„Aktuell haben wir mit Lucie eine Auszubildende im zweiten Lehrjahr im Ausbildungsberuf zur Köchin“, bestätigt Christina Gutknecht-Wolf. Sie ist im Eichenkrug Service-Chefin, ihr Ehemann Mathias Wolf ist der Küchenchef, alles seit 1999. „Die Ausbildung läuft bei uns genauso weiter wie vor dem Lockdown, da wir kochen und außer Haus verkaufen. Das bedeutet, dass unsere Auszubildende nach wie vor in die Abläufe der A-la-carte-Küche eingebunden ist und so alle Grundlagen mitbekommt“, berichtet das Inhaber- und Betreiberpaar.

In der Gastronomie sind Azubis Mangelware Von fünf Gastronomie- und Hotelbetrieben in der Wedemark beschäftigen nach eigenen Angaben vier zurzeit keine Auszubildenden oder bilden gar nicht mehr aus. Die Gründe dafür sind aber nicht erst den Einschränkungen durch Corona-Auflagen geschuldet; besonders der seit inzwischen zehn Jahren beklagte Nachwuchsmangel in Handwerks- und Dienstleistungsberufen führt zu dieser Situation. Speziell die Gastronomie findet kaum noch geeignete Bewerber für einen Ausbildungsplatz. So bilden gegenwärtig der Brunnenhof in Bissendorf, das Restaurant Zur Post in Abbensen und das Restaurant Kuhlmann‘s in Bissendorf keinen Nachwuchs aus. Kuhlmann‘s hat bereits seit drei Jahren keine Azubis mehr gefunden, die den beruflichen Anforderungen im Hause genügten. Vor allem an der notwendigen Verlässlichkeit der jungen Leute in den Betriebsabläufen fehle es, heißt es auf Anfrage. Auch das Gasthaus Goltermann in Elze bildet nicht mehr aus. uc

Mehr Zeit für Erklärungen

Sicherlich sei das Arbeitsaufkommen nicht so hoch wie vorher im geöffneten Restaurant, räumt die Service-Chefin ein. Das sei aber für die Ausbildung eher förderlich als abträglich. „So bleibt meinem Mann und unserem zweiten Küchenchef mehr Zeit, die Arbeitsschritte zu erklären.“ Mehr noch: Den Kunden des Restaurants an der Kaltenweider Straße werden auf der Außer-Haus-Karte auch Gerichte angeboten, die dem Lehrplan der Berufsschule folgen.

„Coole Sachen“ hat Lucie Schulze außerdem vor sich in der Eichenkrug-Küche, zum Beispiel ganze Tiere, Hirsch und Reh, die erst einmal zerteilt werden müssen. „Das finde ich sehr gut. Viele Betriebe machen das nicht, das weiß ich aus meiner Berufsschulklasse“, erklärt die 19-Jährige. Diese saisonale Speisekarte in der Wedemark sei toll. Coronabedingt entfallen allerdings klassische Büfetts komplett.

Die 19-jährige Lucie Schulze (links) fühlt sich in ihrer Ausbildung zur Köchin im Familienbetrieb von Inhaber-Ehepaar Christina Gutknecht-Wolf und Mathias Wolf wohl. Quelle: Ursula Kallenbach

Berufsschule unterrichtet online

Die Zwischenprüfung an der Berufsschule BBS 2 für Gastronomie, Lebensmittelhandwerk und Lebensmittelindustrie in Hannover hat Lucie Schulze schon, wie vorgesehen, im Herbst 2020 abgelegt. Bis Mitte Dezember wurde dort der Präsenzunterricht aufrechterhalten. Jetzt im Januar bekommt Lucie Schulze auf Youtube ihre Aufgaben vom Fachlehrer online zugeteilt. „Gestern sollte ich zu Hause Windbeutel aus einem Brandteig nachbacken“, erzählt sie ihrem Küchenchef. Der backt daraufhin kurzerhand noch einmal mit ihr zusammen die Windbeutel.

Das Gastronomenpaar fühlt sich ebenfalls gut unterstützt. „Die BBS 2 hält uns immer aktuell auf dem Laufenden“, berichten sie. Weitere Informationen bezieht der Betrieb von der Industrie- und Handelskammer ( IHK) und dem Dachverband Dehoga.

Ausbildungsvertrag ist sicher

„Unsere Auszubildende ist nach wie vor sehr motiviert“, betont das Inhaberpaar. „Sie ist sehr froh, in unserem Betrieb zu sein, weil sie sich auch während der Corona-Krise gut und sicher bei uns aufgehoben fühlt. Wir sprechen sehr häufig miteinander und beziehen sie in neue Planungen stets ein.“ Unterm Strich ist die Sache klar: „Für uns hat sich nie die Frage gestellt, den Ausbildungsvertrag vorzeitig aufzulösen“.

Über ein Praktikum lernte Lucie Schulze den Eichenkrug kennen. In der ersten Phase der Ausbildung kamen bei ihr dennoch auch Zweifel auf, und sie machte sich nach eigenen Angaben die Entscheidung nicht leicht. Schließlich wolle sie ihren Beruf ihr ganzes Leben lang ausüben, sagt sie heute. Tatsächlich half dann aber die Einbindung in den Traditionsbetrieb: Die Gaststätte ist seit 1902 in Familienhand, nun in fünfter Generation. Im Jahr 2020 fehlte unter Corona-Einschränkungen wohl erstmals vor allem eines: „Natürlich möchten wir unsere Gäste im Haus bewirten“, sagen Christina Gutknecht-Wolf und Mathias Wolf unisono.

Von Ursula Kallenbach