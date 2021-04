Hellendorf

An Markttagen sind Sandra und Hartmut Pflüger besonders früh aktiv. „Unsere geräucherten Fische duften so schön und sind beim Verkauf noch warm“, sagt die Marktfrau. Pflügers frisch gefangene Forellen werden mit Erlenrauch verfeinert. „Unser heimisches Holz liefert eine feine Würze und färbt den Fisch schön golden“, sagt Hartmut Pflüger. Der Hellendorfer Fischwirt hat derzeit gut zu tun. Regionale, frische Nahrungsmittel sind gefragt. Seit Kantinen und Restaurants größtenteils geschlossen bleiben, bereiten die Menschen wieder mehr selbst zu.

Pflügers satteln um von Land- zu Fischwirtschaft

Pflügers Eltern waren Landwirte, der Vater ging außerdem zur Jagd. Die Hofnachfolger Sandra und Hartmut Pflüger haben sich aber auf Fischwirtschaft spezialisiert. „Forellenhof der Wedemark“ lautet der vollständige Name ihres Unternehmens, das vom Angelteich über Gästezimmer bis zum transportablen Räucherofen breit aufgestellt ist. Ihr Ladengeschäft liegt am Meitzer Weg, neben dem Elternhaus von Hartmut Pflüger. Hinter dem Verkaufsraum werden die frisch gefangenen Fische geschlachtet. Nach einem Brand hat er die Räucherkammern allerdings außerhalb des Hauptgebäudes neu aufgebaut.

Hartmut Pflüger bei der Kalträucherung von Lachs. Eine schmale Spur feinen Sägemehls am Boden der Räucherkammer sorgt für zarte Rauchentwicklung. Quelle: Patricia Chadde

Pflüger greift sich eine Tüte feinsten Sägemehls. Er verteilt es in Schlangenlinien auf dem Boden seiner Kammer für kaltes Räuchern, wo er gerade den Lachs verfeinert. In Pflügers Blickweite liegen zwei große Stapel mit Holzscheiten. Vorne das gelb schimmernde, frisch gespaltene Erlenholz, weiter hinten die abgelagerten und schon angegrauten Holzscheite, die zum heißen Räuchern verwendet werden.

Verbraucher wechseln vom Schwein zum Fisch

Zu den Favoriten der Kunden zählt das Forellenfilet, wie Pflüger berichtet. Zubereitungszeit: sechs Minuten, Gräten null. Für den Erwerb der Leckerei stehen Interessenten ohne Murren gar 30 Minuten mit Corona-Abstand in der Schlange vor dem Verkaufswagen. Der macht wöchentlich an Hannovers Friedenskirche halt, außerdem in Bothfeld und Langenhagen-Kaltenweide. Inzwischen schauen Marktkunden aber auch in Hellendorf vorbei. „Das Bewusstsein für Nahrungsmittel hat sich verändert“, sagt Pflüger. Die Skandale in Schweineschlachtbetrieben spielten ihm in die Karten, die Verbraucher wechselten vom Schwein zum Fisch und machten sich darüber hinaus gerne selbst ein Bild von der Haltungsform.

Was erst geräuchert und dann verkauft wird, wächst zum überwiegenden Teil in den Gewässern auf dem Hellendorfer Gelände heran. Forelle und Lachsforelle bilden einen Schwerpunkt des Sortiments. Bachsaibling, Lachs, Aal und weitere Spezialitäten, Algen und Salate inklusive, gibt es ebenfalls zu kaufen.

Pflügers vermehren die Fische zwar nicht, mästen sie aber und dürfen aus diesem Grund auch auf Bauernmärkten verkaufen. Seitdem Kunden selber nicht mehr in die Ferne reisen, würden sie über Transportwege von Nahrungsmitteln neu nachdenken, sagt Pflüger. Anstelle des asiatischen Süßwasserfisches Pangasius, der im Mekong heimisch ist, rückt Regionales stärker in den Blickpunkt. Da ist Sandra Pflüger mit selbst entwickeltem Tatar aus Bachsaibling und Forelle auf der Höhe der Zeit. Und für Fans des sauer eingelegten Bratfischs tauscht sie den klassischen Hering gegen die regionale Hellendorfer Forelle.

Von Patricia Chadde