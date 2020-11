Wedemark

Jäger können nicht Wildfleisch liefern wie Mastbetriebe Putenbrust oder Gänsebraten zur Weihnachtszeit. Wild ist scheu, und viele Male bringt der Jäger aus seinem Revier keinen Rehbock mit. Wer regionales Wildbret kaufen möchte, erlebt die Suche danach manchmal ähnlich wie eine Pirsch.

Auch solchen kleinen Schildern in Läden folgen Käufer, die gern Wildbret erwerben möchten. Quelle: Ursula Kallenbach

Bei Sattlermeister Jens Jadischke in Brelingen gibt ein kleines Schild im Ladenfenster den Hinweis. Doch alle Wünsche kann er nicht jederzeit bedienen. „Ich verkaufe nicht klassisch Wild, nur das, was ich gerade schieße“, erklärt der Hobbyjäger. Er hat ein eigenes Revier, und er verfügt über eine Kühlkammer und Ausstattung, um Wild zu „zerwirken“ (jagdsprachlich für zerlegen). Er darf die Stücke lebensmittelgerecht in Folie vakuumieren und eingefroren für den Verkauf anbieten. Dafür ist er nach EU-Recht als „kundige Person“ zugelassen.

Wild kühlt im Forstamt Fuhrberg herunter

Das Lieblingsrezept von Folke Hein in Bissendorf-Wietze ist ein Rollbraten aus Wildschweinrippen ohne Knochen, gefüllt mit Backobst. Hein ist langjähriger Jäger und Naturschutzobmann im Hegering Wedemark. Wenn er Wild erlegt, das weiterveräußert werden soll, bringt er es zum Forstamt Fuhrberg. „Dort kühlt eine Kühlzelle in der Wildkammer das Wild gleich herunter: Großwild auf sieben Grad Celsius und Kleinwild auf vier Grad Celsius. Es darf beim Kühlen nicht gefrieren und somit auf unter null Grad absinken“, erläutert Hein. Für seinen privaten Bedarf könne er erlegtes Wild bei entsprechend kühlen Temperaturen zu Hause aufhängen und dann weiterverarbeiten.

Sauber, sauber - der Blick hinein in das Wild verheißt gutes Fleisch direkt aus der Natur. Quelle: Ursula Kallenbach

Ansprüche an die Hygiene sind hoch

Nur wenige Jäger sind auch registrierte Direktvermarkter, die Einzelteile an Endverbraucher abgeben dürfen. Denn Kühlkammer, Wildkammer und Zerwirkraum haben hohe Ansprüche an die Hygiene zu erfüllen. Ein fünfstelliger Betrag müsse in der Regel investiert werden, sagt Hein. „Die Vorgaben der Behörden – Landkreis, kreisfreie Stadt oder Region Hannover – sind nicht ohne. Die Veterinärämter kommen nach der Beantragung zum Direktvermarkter und prüfen vor Ort, ob alle Vorgaben erfüllt sind. Nach der Abnahme ist man registriert und darf direkt vermarkten.“

Kurzer Weg zwischen Jägern und Fleischereien

Der normale Weg sei eher ein anderer. Der Käufer kaufe bei einem Jäger das ganze Tier und bitte den Jäger, ihm das Stück fertig zu machen. Eine andere Möglichkeit: Ein Fleischer bekommt das Stück Wild, zerlegt es und vakuumiert die Stücke oder stellt Wurst oder Schinken her und gibt alles an den Jäger oder die Jägerin zurück. Diese können dann auch Einzelstücke weiterverkaufen, weil der Berufsfleischer alle gesetzlichen Hygieneanforderungen erfüllt.

Viele ländliche Fleischereien haben längst Wildprodukte in ihre Angebotspalette aufgenommen. Quelle: Ursula Kallenbach

Respekt vor der Kreatur ist wichtig

Bevor ein Jäger den Finger krumm macht am Abzug, klopft sein Herz schneller. Dies berichten selbst alle, die über eine lange Zeit erfahren sind in der Jagd und immer wieder im Revier auf dem Hochsitz die Nächte verbringen. Und das sollten nach Folke Heins Überzeugung auch die Konsumenten von Wildfleisch wissen. „Der Fehler, den viele machen: Sie haben keinen Respekt vor dem Fleisch“, sagt der Jäger. „Fleisch essen heißt Leben töten. Wenn ich den Abzug betätige, habe ich ganz viel Respekt und Achtung vor der Kreatur. Wenn zu Hause dieses Fleisch auf den Tisch kommt, behalten wir im Kopf, dass dies ein Tier war, dem man das Leben genommen hat.“

So kann man Wildfleisch bekommen Verbraucher können bei Fleischerfachbetrieben und landwirtschaftlichen Direktvermarktern nachfragen, wenn sie Rehkeule, Wildschweinrouladen oder Hirschsalami kaufen wollen. Auch dürfen Jäger Teilstücke direkt abgeben, wenn sie die Hygieneanforderungen für die Vermarktung des erlegten Wildes kontrolliert einhalten. Aber: Eine Liste, die alle Anbieter von verbrauchergerecht vorbereitetem Wildbret umfasst, gibt es nicht. Das entscheidende Hindernis ist die Datenschutzgrundverordnung. „Wir haben keine Berechtigung, eine solche Auflistung zu erstellen“, sagt Anja Gieske-Helmsen. „Jäger und andere Anbieter müssten sich selbst aktiv in eine solche Liste eintragen“, erläutert die Sprecherin der Marketinggesellschaft der niedersächsischen Land- und Ernährungswirtschaft – in Übereinstimmung mit dem Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und der Landesjägerschaft Niedersachsen. Aber einen Internetlink kann die Sprecherin anbieten: Auf www.wild-auf-wild.de/wildbretanbieter-suche finden Interessierte Eintragungen für ihr Gebiet, wenn sie Ort oder Postleitzahl eingeben. Im Forstamt Fuhrberg in Burgwedel kann jedermann ganze Rehe oder Wildschweine kaufen. Dazu ist ein Anruf unter Telefon (05135) 92970 oder eine E-Mail an poststelle@nfa-fuhrberg.niedersachsen.de nötig. Das Forstamt stellt für die Zerlegung und Verarbeitung des ganzen Wildkörpers auch Kontakte zu Metzgereien her.

Von 50 Kilogramm Tier bleiben nur 20 übrig

Ein lebendes Wildschwein kann gut und gerne etwa 50 Kilogramm wiegen. Der Jäger hat viel Arbeit, bis etwa 20 Kilogramm davon für den menschlichen Verzehr übrig bleiben. „Nach dem Ausweiden noch draußen in der Natur sind zehn Kilo weg. Ich fahre mit 40 Kilo nach Hause“, verdeutlicht Hein. Die Innereien der erlegten Tiere bleiben vor Ort und werden von anderen Tieren und Vögeln schnell gefressen. Nach dem Abschwarten des Wildschweins und dem Entfernen aller Knochen – auch der große Kopf wird nicht genutzt – geht von den ursprünglich 50 Kilogramm nicht einmal die Hälfte Fleisch zum Verbraucher. „Da muss dann aber auch alles mit Genuss und Achtung verzehrt werden“, betont Folke Hein.

Wildschweinrippe ohne Knochen – gut geeignet für einen Rollbraten. Quelle: Ursula Kallenbach

Den Weihnachtsbraten kann man jetzt schon kaufen. „Was man hat, hat man sicher“, rät der Jäger. Frisch erlegtes Wildbret müsse noch reifen, um zart zu werden. „Das erreicht man, wenn das Stück zwei bis vier Tage in der Kühlung hängt. Vakuumiertes Fleisch sollte man eine Woche bei 5 Grad Celsius im Kühlschrank liegen lassen. In der Tiefkühltruhe dauert der Vorgang deutlich länger, funktioniert aber auch.“ Oberstes Gebot sei: Nicht frisch zubereiten, sondern erst abhängen lassen. Mehr Öko geht nicht, sagen Jäger gern. Wild lebt in seiner natürlichen Umgebung von den vorhandenen Pflanzen und Früchten, es wird tierschutzgerecht erlegt – und der Tiertransport entfällt.

Von Ursula Kallenbach