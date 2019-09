Mellendorf

Am Sonnabend, 7. Dezember, wird der Weihnachtsmarkt wieder rund um die evangelische Kirche in Mellendorf aufgebaut. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, berichtet Ortsbürgermeisterin Jessica Borgas. Der Budenausschuss hat aber eine Änderung beschlossen: Aussteller müssen in diesem Jahr Holzbuden mieten. Der Ausschuss transportiert die Stände, baut sie auf und übernimmt nach dem Weihnachtsmarkt auch wieder den Abbau. „Es soll ein hübsches kleines Weihnachtsdorf entstehen. Wir hoffen, dass es dann so richtig gemütlich und einladend erscheint“, sagt Borgas. Die Mitglieder hätten lange überlegt, wie sie das äußere Erscheinungsbild des Marktes attraktiver gestalten können.

Die Zahl der Buden ist begrenzt. Wer einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt betreiben möchte und Interesse hat, eine Bude zu mieten, muss sich schnell bei Borgas per E-Mail an Jessi@borgas-home.de melden.

Von Julia Gödde-Polley