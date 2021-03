Wennebostel

Die Dorfbewohner haben es hautnah, laut und mit viel Dreck über Monate erlebt, was ihr Ort Wennebostel 2020 zu stemmen hatte. Für 2021 wünschen sie sich wohl alle, der Ausbau der Straße In Wennebostel – die Ortsdurchfahrt der Kreisstraße 107 – in Kooperation von Region Hannover und Gemeinde Wedemark möge endlich zum Abschluss kommen. „Ende April soll die Straße fertig sein“, versichert Ortsbürgermeister Hans-Joachim von Einem (CDU). Er selbst ist dann um eine Last leichter, war er doch regelmäßig viele Stunden auf den Baustellen und in Gesprächen mit den Anliegern unterwegs.

Die Kreisstraße durch das Dorf in Richtung Gailhof ist von unten nach oben umgekrempelt worden. Neubau der Abwasser- und Regenwasserkanäle, der Fahrbahn und Gehwege, Sicherung der Bäume – all das hat die Geduld der Dorfbewohner weit länger strapaziert als angekündigt; zuletzt hatte die Region nach vielen Verzögerungen den Monat März 2021 für den Abschluss des Gesamtvorhabens genannt.

Serie: Wünsche der Ortsbürgermeister für 2021 Das Jahr hat für die Politiker in der Gemeinde Wedemark bedingt durch die Corona-Pandemie mit vielen Sitzungsabsagen begonnen. Dennoch haben die Ortsbürgermeister für 2021 einige Wünsche und Vorhaben. Wir werfen mit allen elf Ortsbürgermeistern einen Blick darauf, was wichtig werden wird.

Ein Lieblingsprojekt des Ortsbürgermeisters Hans-Joachim von Einem: Die Alte Schule bekommt eine Zukunft als Begegnungsort. Quelle: Ursula Kallenbach

Arbeit an Projekt Alte Schule geht weiter

Zeitgleich haben Wennebosteler in großer Anzahl an neuen Projekten gearbeitet. Aus der Alten Schule, bislang als Kita genutzt, soll ein Begegnungsort für Jung und Alt mitten im Dorf werden. Die Nachnutzung wird als öffentlich gefördertes LEADER-Projekt verfolgt; zu dem coronabedingt bisher letzten Workshop fanden sich Akteure im Oktober 2020 zusammen. Die Freiwilligenagentur der Gemeinde Wedemark ist führend dabei. „Seither stimmen wir Inhalte per Telefon, E-Mail oder in der Whatsapp-Gruppe Ortsrat Wennebostel ab“, berichtet von Einem.

Mit EU-Hilfe werden Dörfer zukunftsfähig „Zukunftsfähige Dörfer im Dialog“ lautet das Leitmotto der LEADER-Region Meer und Moor mit den drei Partnern Gemeinde Wedemark sowie der Städte Neustadt am Rübenberge und Wunstorf. Seit 2016 haben in der ersten EU-Förderperiode bis 2020 Menschen im ländlichen Raum Projektideen für die Zukunft entwickelt – auch in Wennebostel. Einen Antrag auf Förderung können neben Kommunen auch Privatpersonen und Vereine stellen.

Neue Kita ist schon bezogen

Die neu errichtete Kita steht direkt nebenan und ist seit Januar bezogen – damit ist das alte Schulgebäude frei geworden. „Konzept Ehrenamt 2.0“ heißt der Arbeitstitel, um die Räume in ein lebendiges Zentrum für Ehrenamt und Vereine umzubauen. Im Außenbereich sollen ein öffentlicher Spielplatz und ein Angebot für Senioren entstehen. Noch spielen die Kinder aus der neuen Kindertagesstätte auch auf den Flächen am alten Schulgebäude; ihr eigener Außenspielbereich an der neuen Einrichtung wird erst angelegt.

Das Außengelände der neu errichteten Kita in Wennebostel sieht noch nach Baustelle aus. Quelle: Ursula Kallenbach

Außenbereich Alte Schule ab Mai offen?

Für sein Lieblingsprojekt „Umnutzung Schule“ hat der Ortsbürgermeister in den jetzt laufenden Haushaltsberatungen politisch zu ackern. „Die Kosten für die Umsetzung des Konzeptes in Höhe von 44.000 Euro müssen wir noch in den Haushalt 2021 einbringen.“ Außerdem müssten zur Betreuung des Treffs die Arbeitsstunden in der Freiwilligenagentur der Gemeinde erhöht werden. Für das Außengelände ist der Ortsbürgermeister optimistisch: „Ich denke, zum 1. Mai ist der Außenbereich öffentlich nutzbar.“ Geld dafür war bereits im vergangenen Haushalt berücksichtigt.

Die Wennebosteler kennen ihren Ortsbürgermeister Hans-Joachim von Einem nur so: Mit Hut und Sonnenbrille. Quelle: Ursula Kallenbach

Neubaugebiet und Neubürger kommen hinzu

„700 und irgendwas“, greift der Ortsbürgermeister im Gespräch die Einwohnerzahl von Wennebostel auf. Tatsächlich lässt sich die Zahl gerade gar nicht exakt nennen. 2021 rechnet von Einem mit etwa 80 Neubürgern aus dem Neubaugebiet Südlich Ostlandstraße als Teil des zukünftigen Baugebietes Mühlengrund. Diese bauliche Entwicklung im Südwesten von Wennebostel soll, um auch fußläufige Verbindungen nach Bissendorf zu erhalten, von Nord nach Süd erfolgen.

„Erst mal müssen die Neubürger im Baugebiet Mühlengrund ankommen. Dann wird es unser erstes Projekt sein, die gemeindeeigene Fläche dort an zentraler Stelle im ersten Abschnitt der Bebauung mitzugestalten“, sagt von Einem. „Dabei können auch die Vereine und die Feuerwehr mit den Neubürgern ins Gespräch kommen und Kontakte knüpfen.“

Radwegebau ist weiteres wichtiges Anliegen

Und noch ein Projekt? „Wichtig für den Ort wäre der Bau des Radweges entlang der Bahn“, führt von Einem an. Den Weg, der aktuell noch einem Trampelpfad gleicht, nutzten bisher überwiegend Schüler aus Bissendorf als Schulweg zu den weiterführenden Schulen nach Mellendorf. Aber aus Sicht des Ortsbürgermeisters würde das Neubaugebiet Mühlengrund mit einem neuen, sicheren Radweg auch besser an Mellendorf angeschlossen.

Von Ursula Kallenbach