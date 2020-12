Wedemark

Die Gemeindeverwaltung spricht von einem „tollen Erfolg“: Nach einem Aufruf der kommunalen Freiwilligenagentur sind nun viele Säcke mit Grußbotschaften zusammengekommen. Adressaten waren allesamt Bewohner von Wedemärker Senioren- und Pflegeeinrichtungen.

Nach Auskunft von Wedemarks Rathaussprecher Ewald Nagel hatte die Freiwilligenagentur erneut die Bürger aufgerufen, Glücksboten zu werden. „Und die Resonanz war überwältigend. Insgesamt 26 Säcke voller Glücksbotschaften kamen bei der Aktion zusammen“, sagte Nagel.

Post wandert zunächst erst einmal in „Quarantäne“

Doch bevor diese an die Empfänger verteilt werden konnten, kamen die Glücksbotschaften angesichts der Corona-Pandemie für 72 Stunden erst einmal in „Quarantäne“, sagte Pauline Große, die ihren Bundesfreiwilligendienst bei der Agentur in der Wedemark absolviert. Sie war für das Verpacken und Verteilen der Glücksbotschaften zuständig. „Die Wedemärkerinnen und Wedemärker waren total kreativ, es gab selbst gemalte Bilder, handgeschriebene Karten, gebastelte Sterne und kleine Pakete“, erzählte sie im Anschluss an die Aktion.

Vor gerade einmal zwei Wochen hatte die Freiwilligenagentur dazu aufgerufen, für die Bewohner der Alten- und Pflegeeinrichtungen in der Wedemark Botschaften zu kreieren und im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf abzugeben. Damit sollten Menschen, die wegen Corona in den Heimen von sozialen Kontakten weitgehend abgeschnitten sind, wenigstens zum Weihnachtsfest ein paar stimmungsvolle Grüße beschert werden, sagte Große.

Resonanz auf Aufruf ist in der Gemeinde groß

Ihren Angaben zufolge hätten nicht nur Einzelpersonen mitgemacht, sondern ganze Klassen und Hortgruppen sowie die Kinderfeuerwehren. Dazu zählt der Nachwuchs aus Elze, Mellendorf, Berkhof und Negenborn. Da die Kleinen schon lange keinen Dienst mehr machen durften, hätten sie Tüten mit dem nötigen Material für zu Hause bekommen, berichteten die stellvertretende Gemeindejugendfeuerwehrwartin Wiebke Rose und die stellvertretende Gemeindebrandmeisterin Wiebke Kracke unisono. „Ziel der Aktion war es, die Gemeinschaft zu pflegen und mit den Karten Freude zu schenken,“ sagten beide Frauen.

Eine Mitarbeiterin des Seniorenheimes Hoffnung nimmt die Glücksbotschaften in den „Quarantäne-Säcken“ in Schutzausrüstung entgegen. Quelle: Ewald Nagel (Gemeinde Wedemark)

Botschaften werden gerecht in Gemeinde verteilt

„Wir sind sehr dankbar für das riesige Engagement“, sagte Daniel Diedrich, Leiter der Freiwilligenagentur. „Es ist besonders schön, dass so viele unterschiedliche Gruppen mitgemacht haben.“ So hätten nicht nur einzelne Kinder, sondern ganze Familien bis hin zu Jugendlichen und Senioren vor der Tür des Mehrgenerationenhauses gestanden, um anderen Menschen ein wenig Glück zu verschenken.

Inzwischen sind die Grüße in den Seniorenheimen in der Wedemark verteilt worden – mit gebührendem Abstand, heißt es von Nagel weiter. So hätten die Senioren im Waldgarten, im Stadtgarten in Bissendorf, im Allerhop in Mellendorf sowie in der Hoffnung in Bennemühlen pünktlich zu Weihnachten die Grüße aus der ganzen Wedemark erhalten. Die Säcke mit den Glücksbotschaften seien möglichst gerecht aufgeteilt worden, betonte der Gemeindesprecher abschließend.

