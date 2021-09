Mellendorf

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstagvormittag am Schulzentrum in Mellendorf einen Schaden von rund 2000 Euro angerichtet und ist dann geflüchtet. Eine 19 Jahre alte Seat-Fahrerin, die ihren Wagen um 9.55 Uhr an der Straße Am Roye-Platz abgestellt hatte, entdeckte gegen 13.15 Uhr eine frische Beschädigung am vorderen rechten Kotflügel.

Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und hofft auf Zeuge, die sich unter Telefon (05130) 9770 im Kommissariat Mellendorf melden sollten.

Von Frank Walter