Es passt zum ereignisreichen September in Resse: Die Medizinerin Anja Brinkmann eröffnet zum Monatsanfang ihre Praxis. Dann bezieht sie die lange verwaisten Räumlichkeiten an der Osterbergstraße 2. Interessierte können sich die Praxis am Sonnabend, 4. September, bei einem Tag der offenen Tür ab 11 Uhr ansehen. Der Verein „Bürger für Resse“ serviert auf dem Außengelände Kaffee und Kuchen. Den Betrieb in der Praxis beginnt Brinkmann am Montag, 6. September. Im August soll es weitere Informationen auch auf der Internetseite www.hausarztpraxis-resse.de geben.