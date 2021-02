Mellendorf

In Langenhagen haben sich die großen Schulen im Stadtzentrum, das Gymnasium und die IGS, auf eine Entzerrung der Unterrichtszeiten geeinigt. Im Gymnasium geht es nun erst um 9 Uhr los, die IGS bleibt beim Start um 8.15 Uhr. So sollen große Massen an Schülern bei der Beförderung in Bussen vermieden werden. Wenn sie wieder komplett zum Unterricht erscheinen müssen, lernen rund 2500 Schüler im Komplex an der Konrad-Adenauer-Straße. In der Wedemark ist eine solche Splittung jedoch kein Thema.

Mancher Bus fährt einmal pro Stunde

„Wir haben das hier auch diskutiert“, sagt Heike Schlimme-Graab, Leiterin der IGS Wedemark, und berichtet von Gesprächen mit dem benachbarten Gymnasium. „Aber das ist für uns keine Alternative.“ Die Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Busse seien gekoppelt an die Unterrichtszeiten. „Und dann müsste man richtig viel umplanen. Denn ein späterer Beginn für eine Schule hieße auch, dass der Unterricht am jeweiligen Tag später zu Ende ist.“

Und es gebe noch einen weiteren Grund, warum das Langenhagener Modell nicht auf die Wedemark anwendbar sei, sagt Schlimme-Graab: „In Langenhagen fahren die Busse aus dicht besiedelten Ortschaften sternförmig ins Zentrum. Daher fahren sie oft mit einer angenehmen Taktung. Das ist in der Wedemark anders.“ Die Schulleiterin verweist dabei auf die kleinen Ortschaften im Gemeindegebiet, aus denen die Busse oft nur einmal pro Stunde unterwegs sind. „Das könnte für die Schüler an den Haltestellen zu extremen Wartezeiten führen.“

Abgesehen von solchen Gedankenspielen, die nun nicht konkret werden sollen: Mehr Kapazitäten sind aus Schlimme-Graabs Sicht immer gut: „Auch wenn es nicht in unserer Hand liegt: Wir wünschen uns zusätzliche Busse für die Schülerbeförderung. Damit wäre uns schon sehr geholfen.“ Dies müssten übrigens nicht unbedingt klassische Omnibusse sein. „Das könnten auch Transporter oder Kleinbusse sein.“

Von Stephan Hartung