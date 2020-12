Das Kinderhilfswerk Unicef verkauft auch in diesem Jahr in der Wedemark wieder Grußkarten – etwa mit einem von Udo Lindenberg gestalteten Motiv. Weil die Weihnachtsmärkte ausfallen, läuft die Übergabe allerdings etwas anders ab.

Weihnachtsgruß von Udo Lindenberg: In der Wedemark gibt es die exklusiven Karten in diesem Jahr an zwei Orten zu kaufen. Quelle: privat