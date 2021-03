Berkhof

Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall auf dem Parkplatz des Rewe-Lagers in Berkhof wegen Unfallflucht. Ein Mann hatte seinen VW Golf am Mittwoch gegen 5 Uhr auf dem Mitarbeiterparkplatz des großen Gebäudekomplexes an der Wieckenberger Straße abgestellt. Als er gegen 15.45 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, entdeckte er frische Unfallschäden am vorderen rechten Kotflügel sowie an der Beifahrertür. Der Verursacher war geflüchtet.

Die Polizei schätzt die Reparaturkosten auf etwa 2500 Euro. Aufgrund der gefundenen Spuren könnte es sich beim Verursacherfahrzeug um einen blau lackierten Wagen gehandelt haben. Zeugen sollten sich im Kommissariat Mellendorf, Telefon (05130) 9770, melden.

Von Frank Walter