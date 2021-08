Wennebostel

Ein 79 Jahre alter Mann ist am Freitag, 30. Juli, gegen 10 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Rahlfsberg im Einmündungsbereich zur Straße An der Bahn in Wennebostel verletzt worden. Der Senior war mit seinem Pedelec unterwegs, als ihm nach Auskunft eines Polizeisprechers ein 43 Jahre alter Transporterfahrer offenbar die Vorfahrt nahm.

Der Zweiradfahrer zog sich bei dem Zusammenstoß eine Platzwunde am Kopf und Prellungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1750 Euro.

Von Sven Warnecke