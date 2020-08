Gailhof

Zwei Autofahrerinnen haben sich bei einem Unfall am Sonnabend gegen 11.40 Uhr in Gailhof leicht verletzt: Demnach war eine 47 Jahre alte Frau mit ihrem Hyundai i30 auf der Celler Straße aus Mellendorf in Richtung Autobahn 7 unterwegs. In Gailhof musste sie ihren Wagen verkehrsbedingt stoppen, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Dies bemerkte eine 26 Jahre alte Autofahrerin in ihrem Audi A4 zu spät und fuhr infolge Unachtsamkeit auf den Hyundai auf. Bei dem Zusammenstoß erlitten beide Frauen leichte Verletzungen. Den Schaden an ihren Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 1100 Euro.

