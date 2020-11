Brelingen

Einen eher kuriosen Unfall mit glimpflichem Ausgang hat es am Sonntag um 13.35 Uhr in Brelingen gegeben. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, war eine 48 Jahre alte Autofahrerin auf der Straße Im Hagen, der Ortsdurchfahrt der L 380, in Richtung Negenborn unterwegs. Um auf ihr auf der rechten Straßenseite gelegenes Grundstück zu gelangen, scherte die Frau mit ihrem Dacia zunächst nach links aus, um im Bogen auszuholen.

Offenbar erkannte ein dahinter fahrender 24-jähriger Golf-Fahrer das Manöver nicht und fuhr rechts an dem Dacia vorbei. Die Frau beachtete nach Polizeiangaben indes nicht den nachfolgenden Wagen. Es kam zum Zusammenprall. Der VW musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von circa 3500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Von Sven Warnecke