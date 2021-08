Mellendorf

Eine 23 Jahre alte Frau hat am Mittwoch, 4. August, gegen 18.20 Uhr auf der Schaumburger Straße in Mellendorf ihren Audi gewendet. Dabei habe sie nicht auf den weiteren Verkehr geachtet, berichtet am Donnerstag Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Wedemärker Kommissariat.

Seinen Angaben zufolge bemerkte eine 18-jährige Twingo-Fahrerin das Manöver zu spät und prallte in die Fahrerseite des Audi. Die 23-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, die jüngere Frau blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Diesen konnte Bebensee am Donnerstag allerdings noch nicht näher beziffern.

Von Sven Warnecke