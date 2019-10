Schlage-Ickhorst

Eine unbekannte Autofahrerin hat am Montag um 17.45 Uhr offenbar die Geduld verloren: Sie hat auf der L 190 in Richtung Hannover eine 19-Jährige rechts überholt. Die junge Frau wollte in Schlage-Ickhorst mit ihrem VW Golf nach links in die Schlager Chaussee abbiegen, musste aber noch den Gegenverkehr durchlassen. In diesem Moment fuhr nach Angaben eines Polizeisprechers die unbekannte Autofahrerin mit ihrem Wagen rechts vorbei, touchierte dabei die rechte Seite des VW und flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Geschädigte konnte den Beamten mitteilen, dass es sich um eine sehr junge Frau mit Brille gehandelt hat. Sie fuhr einen grünen Wagen mit orangefarbenen Felgen. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden am VW auf circa 400 Euro.

Das Kommissariat in Mellendorf hofft auf Hinweise von Zeugen, die entweder in der Fahrzeugschlange standen oder jemanden kennen, der einen solch auffälligen Wagen fährt. Die Beamten sind unter Telefon (05130) 9970 erreichbar.

Von Julia Gödde-Polley