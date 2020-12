Bissendorf/Resse

Bei einem Verkehrsunfall auf der Burgwedeler Straße in Bissendorf sind am Sonnabend, 5. Dezember, zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Nach Auskunft von Klaus-Dieter Meier, Sprecher des Kommissariats Wedemark, wollte ein 70 Jahre alter Autofahrer aus Burgwedel gegen 10.30 Uhr mit seinem Ford Ranger von der Burgwedeler Straße nach links auf die Kuhstraße abbiegen. Dabei habe er den entgegenkommenden VW Passat eines 74-Jährigen übersehen.

Die beiden Fahrer wurden bei dem Zusammenprall leicht verletzt und von Rettungssanitäter ambulant behandelt. Beide Wagen mussten erheblich demoliert abgeschleppt werden. Den Schaden beziffert die Polizei auf circa 20.000 Euro.

Nach Verkehrsunfall droht Laterne umzustürzen

Ebenfalls am Sonnabend war ein 84-jähriger VW-Fahrer aus Resse gegen 16.40 Uhr in seinem Wohnort mit seinem Passat auf der Straße Altes Dorf unterwegs. Als er die Engelbosteler Straße in Richtung An den Hägewiesen überqueren wollte, missachtete er die Vorfahrt eines 61 Jahre alten Autofahrers, der in Richtung Negenborn unterwegs war, teilt der Polizeisprecher mit.

Nach dem Zusammenprall des VW mit dem Škoda Yeti wurde dieser gegen eine auf der dortigen Verkehrsinsel stehenden Straßenlaterne geschoben. Sowohl der Resser als auch der Mann aus Neustadt blieben unverletzt. Allerdings geriet die Laterne erheblich in Schieflage und drohte, auf die Fahrbahn zu stürzen. Die Polizei rief schließlich Techniker des Energieversorgers, die die Laterne mithilfe eines Abschleppfahrzeugs wieder provisorisch richten konnten. Beide Unfallwagen mussten abgeschleppt werden. Der Polizeisprecher beziffert den Schaden auf etwa 10.000 Euro.

Von Sven Warnecke