Mellendorf

Nicht einmal 15 Minuten war der Wagen unbeobachtet, doch das hat ein Unbekannter ausgenutzt, um ein geparktes Auto aufzubrechen. Der Dieb durchwühlte das Fahrzeug und stahl eine Handtasche, die im Fußraum der Rücksitze stand. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch zwischen 13 und 13.13 Uhr vor einer Kindertagesstätte an der Straße Ortsriede in Mellendorf. Der Unbekannte schlug die hintere rechte Seitenscheibe ein und gelangte so in den Audi Q7.

Bei der Aufnahme des Vorfalls durch die Polizei entdeckten die Beamten in Tatortnähe ein Feuchttuch mit roten Flecken. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienst im Wedemärker Kommissariat, sei nicht auszuschließen, dass sich der Täter bei dem Aufbruch verletzt hat.

Die Polizei sucht Zeugen. Das Kommissariat ist unter Telefon (05130) 9770 erreichbar.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley