Mellendorf

Offensichtlich beim Ein- oder Ausparken ist ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen einen schwarzen VW Sharan gefahren. Der Verursacher kümmerte sich jedoch nicht um den etwa 800 Euro hohen Schaden, sondern flüchtete unerkannt.

Der Unfall ereignete sich am Montag zwischen 11 und 12 Uhr auf einem Supermarkt-Parkplatz am Burgweg in Mellendorf. Ein 50-Jähriger bemerkte den Schaden an dem Firmenfahrzeug, als er zu dem geparkten Wagen zurückkehrte.

Anzeige

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Die Beamten des Wedemärker Kommissariats sind unter Telefon (05130) 9770 erreichbar.

Weitere NP+ Artikel

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley