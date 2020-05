Bissendorf

Eine böse Überraschung hat eine 60-jährige Autofahrerin am Dienstag in Bissendorf erlebt, als sie zu ihrem Wagen zurückkehrte. Ein Unbekannter war gegen das Heck ihres VW Golf Plus gefahren und hat einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro hinterlassen. Doch ohne sich darum zu kümmern und die Polizei zu alarmieren ist der Unfallfahrer geflüchtet.

Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen 11.35 und 12 Uhr an der Straße Tattenhagen. Die Frau aus dem Heidekreis hatte ihren Wagen in der Nähe einer Arztpraxis geparkt.

Hinweise von Zeugen erbittet das Kommissariat in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.

Von Julia Gödde-Polley