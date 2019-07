Brelingen

Einbrecher haben in Brelingen in einer Lagerhalle einen PC angezündet und sind geflüchtet. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, schlugen die Täter zwischen Donnerstag, 5 Uhr, und Montag, 8 Uhr, eine Scheibe der Halle am Hellendorfer Weg ein und gelangten so ins Innere. Aus einem ehemaligen Büroraum schnappten sie sich einen Computer und stellten ihn mitten in die Lagerhalle. Anschließend setzten sie das Gerät in Brand. Nach Angaben von Bebensee musste die Feuerwehr nicht ausrücken, das Feuer ist selbst erloschen, ohne auf andere Gegenstände überzugreifen.

Gestohlen wurde nichts. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise von Zeugen nimmt das Kommissariat in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Von Julia Gödde-Polley