Die Anspannung ist Steffen Wetzel anzumerken. Nervös zieht er ein Kärtchen und liest vor, was darauf steht: „Wofür wird ein Schaumstrahlrohr benutzt?“ Er berichtet den beiden Prüfern schnell, dass damit der spezielle Löschschaum hergestellt wird. „Wasser, Schaummittel und Luft werden darin vermischt“, sagt der 36-Jährige und blickt seine Ausbilder an. Die notieren sich etwas auf ihren Zetteln, die an einem Klemmbrett stecken. Eine halbe Stunde später folgt am Sonnabend im Feuerwehrhaus Elze die erlösende Nachricht für Wetzel und die 17 weiteren Teilnehmer: Alle haben ihre Truppmann-1-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.

70 Stunden lernen für die Grundlagenausbildung

In insgesamt 70 Stunden haben die Teilnehmer an den zurückliegenden drei Wochenenden sowie dienstags und donnerstags die Grundlagen des Feuerwehrwesens kennengelernt. Für Wetzel, der aus Magdeburg stammt und kürzlich nach Mellendorf gezogen ist, war das eine besondere Herausforderung. Schließlich kannte er sich mit den Gegebenheiten bei der Feuerwehr noch gar nicht aus. „Ich wollte aber gern etwas Gemeinnütziges machen“, sagt er.

„Die Begrifflichkeiten sind zunächst etwas ungewohnt“, sagt Wetzel. Als er mit zwei weiteren Kameraden das Aufstellen einer Leiter an einer Wand auf dem Elzer Schulhof vorführen soll, gibt einer laute Kommandos: „Leiter hoch!“ – „Leiter marsch!“ – „Leiter links!“ Wetzel meistert die Aufgabe, die Ausbilder wirken zufrieden.

Der 36-Jährige ist unter seiner Feuerwehrkleidung inzwischen durchgeschwitzt, doch das geht auch allen anderen so. Die angehenden Feuerwehrleute sind weit über den Schulhof verteilt und erläutern unter anderem, was der Unterschied zwischen einer roten Arbeitsleine und einer weißen Feuerwehrleine ist. Sie legen geknotete Leinen – einen sogenannten Rettungsbund – an, um in der Not Menschen retten zu können.

Immer mehr Quereinsteiger gehen zur Feuerwehr

Raffael Sachse von der Ortsfeuerwehr Mellendorf ist als Ausbilder dabei und lässt sich von den angehenden Feuerwehrleuten nacheinander immer wieder einschnüren. Der 43-Jährige ist den klassischen Weg über die Jugend- zur aktiven Feuerwehr gegangen. „Inzwischen gibt es immer mehr Quereinsteiger“, sagt Dirk Thelow, Ausbildungsleiter bei der Gemeindefeuerwehr Wedemark. „Vor 20 Jahren war das noch die Ausnahme, inzwischen sind es etwa 50 Prozent.“

Wegen der Corona-Krise sind die Ausbildungsgruppen von sonst acht auf fünf Personen geschrumpft. Sachse gefällt das. „Man kann noch intensiver mit allen Teilnehmern üben“, sagt er. Corona hat auch dazu geführt, dass die Feuerwehr ihren eigentlichen Prüfungsort auf dem Gelände des Wasserwerks in diesem Jahr nicht nutzen kann. „Die Auflagen waren sehr hoch. Und wir wollten nicht riskieren, dass dort irgendetwas passiert“, sagt Thelow. Außer am Ausweichstandort an der Schule üben einige auch am Feuerwehrhaus.

Teilnehmerzahl sinkt kurzfristig von 27 auf 18

Dass es in diesem Jahr lediglich 18 Teilnehmer sind, schiebt Thelow ebenfalls auf Corona. „Eine Woche vor dem Beginn waren es noch 27, dann zogen sich einige zurück.“ In den Vorjahren seien es meist zwischen 20 und 25 Teilnehmer gewesen. Außergewöhnlich war das Jahr 2017, als es gleich 50 neue Feuerwehrleute für die Wedemark gab.

„Ihr habt das Gehen gelernt“, sagt der Ausbildungsleiter bei der abschließenden Übergabe der Urkunden. „Als Nächstes lernt ihr das Laufen“, ergänzt er und meint damit die Ausbildung Truppmann 2, die zwei Jahre dauert. 15 Feuerwehrleute erhalten als Abschluss dieses Ausbildungsabschnitts ihre Urkunden

Das sind die Absolventen der Truppmann-Ausbildung Truppmann 1: Enno Dirksen, Alexander Krumbein, Theo Wohlers (alle Bissendorf), Tim Hemme (Brelingen), Louisa Hardy (Oegenbostel), Manuel Adomat, Ronja Maria Rickert, Annika Wesche, Santino Wohlers (alle Elze), Mareen Lange (Wennebostel), Annabelle Moeck (Gailhof), Steffen Wetzel ( Mellendorf), Hinrich Kracke (Meitze), Oskar Brunn, Florian Köhne, Kjell Raschke (alle Langenhagen), Xenia Geers (Duden-Rodenbostel), Tobias Niemeyer ( Garbsen). Truppmann 2: Fynn Pflüger, Max Schobel, Hendrik Pflüger (alle Hellendorf), Jonas Rodewald (Meitze), Nike Adamson, Janina Senkel, Thomas Reiß, Pascal Hagemann (alle Resse), Maximilian Hartmann ( Bissendorf), Luca Hauer (Oegenbostel), Tim Konermann ( Mellendorf), Leon Sand (Berkhof), Marcel Mattes (Brelingen), Matthias Michalke, Hergen Pannock (beide Wennebostel).

Für Wetzel steht fest: „Ich mache auf alle Fälle weiter.“ In der Ortsfeuerwehr Mellendorf darf er nach dem erfolgreichen Abschluss seiner Grundausbildung ab sofort mit zu Einsätzen fahren. „Dort setzen wir die Neuen natürlich nicht gleich in der ersten Reihe ein. Aber sie können trotzdem Aufgaben übernehmen und Erfahrungen sammeln“, sagt Sachse.

Von Mark Bode