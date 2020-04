Trotz Corona ist die Kirche für die Menschen da

Brelingen

Trotz geschlossener Kirche und abgesagter Gottesdienste haben die Menschen in der Kirchengemeinde Brelingen auf kirchliche Begleitung während der Ostertage nicht verzichten müssen. In Brelingen, Negenborn und Oegenbostel gab es den „ Ostergottesdienst to go“. Interessierte hatten dabei die Gelegenheit, sich den Gottesdienst zum Mitnehmen in ausgedruckter Form an mehreren Stellen abzuholen. Das Angebot hatte Pastorin Debora Becker ausgearbeitet, damit die Menschen den Gottesdienst zu Hause im familiären Kreis feiern konnten.

„ Ostern to go“ gab es in Brelingen an einer Wäscheleine vor der Kirche sowie am Alten Friedhof an der Marktstraße und am Hauptweg auf dem Neuen Friedhof. Außerdem konnten die Blätter mit dem Gottesdienst zum Mitnehmen vor der Kapelle in Negenborn und an der Friedhofskapelle auf dem Friedhof in Oegenbostel von einer Leine abgenommen werden.

Anzeige

Darüber hinaus habe die Kirchengemeinde vor dem Backhaus auf dem Kirchengelände in Brelingen einen Platz zur stillen Andacht und zur eigenen Besinnung eingerichtet, teilte die Kirchenvorstandsvorsitzende Marion Bernstorf mit. Dieser Platz sei ausgeschildert und über den Pfarrhof, aber auch von der Straße An der Worth in Höhe des Kindergartens aus zu erreichen. Die digitalen Gottesdienste indes gibt es ihren Angaben zufolge vorerst nicht mehr.

Weitere NP+ Artikel

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Von Sven Warnecke