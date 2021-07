Mellendorf

Die Polizei Wedemark sucht drei Männer, die am Freitag, 23. Juli, zwischen 12.55 und 13.11 Uhr aus einem Supermarkt am Burgweg in Mellendorf Tabakwaren in großem Stil entwendet haben. Die Höhe des Schadens stand am Sonntag noch nicht fest.

Nach Auskunft einer Sprecherin des Kommissariats Mellendorf schlich sich einer der Täter über eine automatische Tür in den Lagerbereich, während die beiden Komplizen das Marktpersonal ablenkten. Dort zerschnitt der Unbekannte mit einer Zange die Gitter eines verschlossenen Rollcontainers. Er schnappte sich diverse Stangen Zigaretten und verstaute seine Beute in einem Müllsack.

Das Trio suchte anschließend das Weite. Hinweise erbittet die Polizei Wedemark unter Telefon (0 51 30) 97 70.

Von Sven Warnecke