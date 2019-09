Trio Kusiolek spielt Kammermusik in der Kirche

Abbensen/Helstorf

Mit klassischer und zeitgenössischer Kammermusik warten die drei Musiker Anton Sjarov (Violine), Elena Chekanova (Live-Elektronik) und Robert Kusiolek (Akkordeon) am Sonnabend, 28. September, bei einem Konzert in der Kirche in Helstorf, Brückenstraße 13, auf. Darauf freut sich die Kirchengemeinde Helstorf-Abbensen nach Auskunft der stellvertretenden Vorsitzenden Petra Seide-Matthies bereits.

Das Trio Kusiolek erschafft mit seiner unüblichen Instrumentierung der Werke von Johann Sebastian Bach, Edvard Grieg und Astor Piazzolla eine besondere, mitunter imaginär anmutende kammermusikalische Atmosphäre. In seinen eigenen Kompositionen erforscht es die Grenzen großflächiger sakraler Klangstrukturen, lotet deren Tiefe und Komplexität aus und fügt sie in weit ausschwingenden Klangräumen zusammen, heißt es in der Ankündigung.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.

Von Sven Warnecke