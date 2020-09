Mellendorf

Nach wochenlanger Vorbereitung war es endlich soweit: 18 Schüler aus dem Sportkurs auf erhöhtem Anforderungsniveau des Gymnasiums Mellendorf fieberten dem Startschuss im Spaßbad Wedemark entgegen. 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5,5 Kilometer Laufen waren für die praktische Abiturprüfung Triathlon zu absolvieren. Um das Teilnehmerfeld etwas zu entzerren und möglichst allen Schülern optimale Bedingungen zu gewährleisten, wurde in mehreren Etappen gestartet.

Hochmotiviert wurde sich direkt in nassen Badesachen aufs Rennrad gesetzt und die Strecke an der Beeke zwischen Gailhof und Meitze bis zum Wendepunkt im Forst Rundshorn gefahren. Zahlreiche Sportkollegen hätten sich am Sonntagmorgen bereit erklärt, Streckenposten und andere Aufgaben zu übernehmen, sagte Schulleiterin Katrin Meinen. Natürlich war auch sie mit von der Partie, feuerte die erschöpften Schüler auf den letzten Metern vor dem Ziel an und gratulierte – natürlich mit Abstand.

Von Stephan Hartung