Mellendorf

Nach zweimonatiger Zwangspause öffnet der Treffpunkt fast geschenkt am Montag, 11. Mai, erstmals wieder. Das kündigt der gemeinnützige Betreiberverein an. Zunächst an drei Tagen in der Woche sind die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen in den Räumen an der Bissendorfer Straße 32 in Mellendorf für Kunden und Spender vor Ort. Alle Besucher müssen beim Betreten der Räume eine Maske tragen und den Abstand einhalten. Maximal drei Kunden dürfen sich gleichzeitig im Laden aufhalten.

Die Öffnungszeiten sind vorerst montags von 10 bis 13 Uhr, dienstags von 15 bis 18 Uhr und freitags von 10 bis 13 Uhr. Mittwochs und donnerstags bleibt das soziale Kaufhaus vorerst geschlossen. Mittwochs nehmen die Helfer auch keine Spenden entgegen. Die Mitarbeiter bitten darum, nichts vor der Tür abzulegen, während das Geschäft geschlossen ist.

Von Julia Gödde-Polley