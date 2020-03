Bissendorf

Während er mit seinem Traktor auf einem Feld an der Straße Zur Wietze in Bissendorf fuhr, bemerkte ein Landwirt am frühen Sonnabendabend Rauch. Dieser drang bereits in die Fahrerkabine ein.

Der Mann stoppte gegen 18.20 Uhr sofort das Gefährt, stieg aus und löschte mit eigenen Mitteln selbst das Feuer. Die alarmierte Feuerwehr erstickte die letzten Glutherde an dem Ackerschlepper. Ein Kabelbrand unter dem Fahrersitz hat nach Angaben der Polizei den Brand verursacht. Die Höhe des Schadens ist bislang unklar.

Von Julia Gödde-Polley