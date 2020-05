„Totentanz“ am Vatertag: Polizei zieht positive Zwischenbilanz

Wedemark

Die Brücke über die Große Beeke ist seit Jahren ein beliebtes Ziel für Feiernde an Himmelfahrt, ein sogenannter Hotspot. Die Gemeinde Wedemark hat deshalb in diesem Jahr erstmals eine Allgemeinverfügung für das Gebiet zwischen Elze, Meitze, Gailhof, Mellendorf und Hellendorf erlassen. Noch bis Freitag, 6 Uhr, sind dort der Konsum von Alkohol mit mehr als 15-Prozent und das Abspielen von Musik mit Verstärker verboten.

Wo die vorherigen Jahre am Feiertag meist mehrere Hundert Menschen feierten und grillten, hörte man am Donnerstag höchstens Grillen zirpen. „Hier herrscht Totentanz“: Das war gegen 16 Uhr das Zwischenfazit von Ordnungsamtmitarbeiter Andreas Junga. Er überwachte gemeinsam mit seinem Kollegen Jens Tauber auf der Brücke über die Große Beeke die Lage. Einzig Radfahrer und Spaziergänger, die die ungewohnte Ruhe auskosteten, kamen hin und wieder vorbei. Seit 11 Uhr standen die beiden Mitarbeiter vom Ordnungsamt auf der Brücke, einen Bollerwagen hatten sie bis dato nicht erblickt. Etwas lebhafter war es an den Fischteichen ein kleines Stück weiter. Dort grillten vereinzelt Menschen.

Polizei : Keine Hinweise auf andere Treffpunkte

Bis zum frühen Nachmittag hatte sich zwischen Hellendorf und Meitze auch die Polizei postiert. Doch die Einsatzkräfte zogen mangels Publikumsverkehrs von der Meitzer Straße ab. Die Beamten seien in der Wedemark allerdings weiterhin präsent, kündigte Fritz-Raimund Schael von der Polizeiinspektion in Burgdorf an. Bis mindestens zum Einbruch der Dunkelheit seien die Einsatzkräfte auf Streife unterwegs – nicht nur an der Beeke-Brücke, sondern auch in anderen Orten der Gemeinde.

Hinweise, dass sie Feiernde und Bollerwagentouren in diesem Jahr aufgrund des Verbots nicht an der Meitzer Straße, sondern an einer anderen Stelle in der Wedemark treffen könnten, hatte die Polizei nicht, sagte Schael. Das Klientel für Gruppentouren an Vatertag mit Bollerwagen, lauter Musik und Alkohol sichteten die Beamten nicht.

Von Julia Gödde-Polley und Elena Everding