Dass der eine oder andere Vogel zuweilen ein riskantes Manöver direkt vor der Windschutzscheibe fliegt, ist in ländlicher Umgebung nicht so ungewöhnlich. Ein Bussard hat es am Freitag in der Wedemark aber offenbar etwas übertrieben und musste verfangen in einem Kühlergrill auf Rettung hoffen.