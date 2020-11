Bissendorf

Thorsten Foltz, von Hause aus Sportwissenschaftler, geht seit 2013 einer anderen Tätigkeit nach: Der Mann ist Tagesvater. Doch warum macht das ein Akademiker? Eine Spurensuche – sie endet, so viel sei vorweggeschickt, in einer ganz pragmatischen Erklärung.

Foltz zog mit seiner Frau 2011 in die Wedemark, in das sogenannte Henstorf-Haus nach Bissendorf neben der Kirche am Kummerberg. Kurze Zeit später wurden der nunmehr neunjährige Sohn und zwei Jahre später die Tochter geboren. Für die Eltern hieß das: du oder ich. „Eigentlich hat es so mit dem Tagesvaterdasein angefangen“, sagt Foltz. Seine Frau hat bis heute eine gut dotierte und verantwortliche Stelle im Vorstand eines Unternehmens in Hannover. Deshalb fiel für beide die Entscheidung leicht – der Vater blieb zu Hause und kümmerte sich fortan in dreijähriger Elternzeit um die beiden Kinder.

Anzeige

Thorsten Foltz nimmt Elternzeit – und wird Tagesvater

Thorsten Foltz ist seit sieben Jahren überzeugter Tagesvater in der Wedemark. Quelle: Sven Warnecke

Doch dann las der Vater einen Aufruf, dass die Gemeinde Wedemark Tageseltern sucht. „Wir wollten gern, dass unsere Kinder unter Gleichaltrigen aufwachsen“, sagt Foltz. Er absolvierte zunächst einen 168 Stunden umfassenden Kurs zum Kindertagespfleger. Der Einstieg fiel ihm nach eigenen Angaben nicht schwer. „Ich habe auch beim Sport bereits Kinder betreut.“

Momentan sind vier Kinder im Alter von ein bis drei Jahren – neben den eigenen zwei – im Haushalt der Familie Foltz. „Vier ist ideal“, meint der Tagesvater. Zunächst kamen die Tageskinder ausschließlich aus Bissendorf. Zwischenzeitlich hat sich das Angebot in der gesamten Gemeinde herumgesprochen. Vielfach sind es Geschwisterkinder, die heute das große Haus mit entsprechendem Garten tageweise aufsuchen.

Kinder werden spielerisch angeleitet

Gebracht werden die Kleinen zwischen 8 und 9 Uhr, Abholzeit ist dann so gegen 15 Uhr. Fünf Tage die Woche. Und wie ist der Tagesablauf? Zunächst wird erst einmal erzählt und dann gefrühstückt. Danach geht es raus. „Wir sind jeden Tag draußen in der Feldmark“, berichtet Foltz und schwärmt von der Natur in der Wedemark. Im Haus können die Kinder dann auch mit zwei Kaninchen und einer Katze spielen.

Es geht außerdem gemeinsam zum Einkaufen, damit sie sehen und erleben können, was es mittags frisch zu essen gibt. Dabei vermittelt Foltz auch Lerninhalte wie etwa die Farbenlehre. „Ich leite an, lasse aber vieles die Kinder selbst machen.“ Dabei werde die Fantasie angeregt, und er sei vielfach erstaunt, was seine Schützlinge daraus machten.

Nach dem Mittagessen sei dann erst einmal Ruhe angesagt. Meist so etwa eine bis eineinhalb Stunden – dann beginne langsam die Abholzeit. Dabei haben die Kinder ihren Eltern stets einiges zu erzählen.

Schiefe Blicke hat es anfangs durchaus gegeben

Wenn Foltz im Freundes- und Bekanntenkreis über seine Tätigkeit berichtet, ernte er meist ein interessiertes Erstaunen. Auch wenn er diese wohl nicht bis ins Rentenalter ausüben wird, ist für den Tagesvater aus Leidenschaft klar: „Ich habe einen wundervollen Job.“

Genau mit dieser Einstellung tritt er auch jenen kritischen Zeitgenossen gegenüber, die ihm als Mann in diesem Metier zunächst einen schiefen Blick zugeworfen haben – allein wegen diverser Skandale, die es deutschlandweit mit Männern in der Kinderbetreuung gegeben hatte. „Als Vater hätte ich zunächst mit einem Tagesvater vermutlich auch so meine Schwierigkeiten“, räumt der 40-Jährige selbst freimütig ein. Doch das hat sich geändert. Dank des engen und guten Kontakts zu den Eltern seien inzwischen die Hemmschwelle abgebaut und die Bedenken verschwunden. „Diese schrägen Blicke gibt es heute nicht mehr.“

Corona-Beschränkungen minimieren Kontakt zu Eltern

Aktuell hat aber auch Foltz angesichts der Corona-Beschränkungen einige Schwierigkeiten. Zwar sind bislang alle gesund geblieben. Aber die lieb gewonnenen Treffen mit anderen Tagesmüttern und ihren Gruppen müssten derzeit entfallen. „Das ist nicht möglich“, sagt er bedauernd. Sonst läuft im Hause Foltz alles aber quasi wie gewohnt weiter. Bereits vor Corona wurde Hygiene großgeschrieben. Und in dem weitläufigen Haus mit dem im Zentrum stehenden großen Esstisch gelingt es gut, den per Gesetz vorgeschriebenen Abstand zu beachten, meint der Tagesvater. Dieser werde aktuell auch zu den Eltern gewahrt. Sie müssen ihre Kinder, anders als sonst, bereits vor der Haustür abgeben und in Empfang nehmen.

Der Verein, über den Foltz als Tagesvater angestellt, beschäftigt und versichert ist, ist der Förderkreis für Tageskinder und -eltern Wedemark. Die Gemeinde beteiligt sich nach Auskunft von Sprecher Ewald Nagel mit einem finanziellen Zuschuss an den Personalkosten. Die Region Hannover bestätigt, dass es in ihrem Gebiet der einzige Tagesvater ist, der von einer Kommune unterstützt wird.

Lesen Sie auch

Von Sven Warnecke