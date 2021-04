Mellendorf

Tradition bleibt Tradition: Wie immer ist der Therapiegarten in Mellendorf am ersten Sonnabend im April in die neue Saison gestartet. Doch ein wenig anders als sonst war es schon – natürlich ist die Corona-Pandemie der Grund dafür. Auf insgesamt 1200 Quadratmetern nahmen viele Besucher das Angebot wahr – unter Einhaltung der Corona-Regeln und deshalb ohne Kuchen.

Viele Menschen nutzten das schöne Wetter am Nachmittag des Ostersonnabends, um sich auf den Weg zur Anlage am Grabenweg zu machen. Jedoch achteten die Verantwortlichen des Vereins Grüne Stunde, der das Gelände für die Gartentherapie betreibt, auf die Anzahl der Besucher. Wer kam, erhielt eine Wäscheklammer – als Kontrolle für den Verein, um den Überblick über die Anwesenden zu behalten, ähnlich also wie im Supermarkt mit Einkaufswagen oder Korb.

Kapazität wird nicht voll ausgereizt

„Wir haben uns mit dem Ordnungsamt der Gemeinde Wedemark abgestimmt und freuen uns, dass wir wieder öffnen können“, sagt Vereinsvorsitzende Corinna Bischof. Entsprechend der Quadratmeterzahl könne man 80 Menschen reinlassen. „Wir haben uns aber dafür entschieden, dass es zeitgleich nun 40 sein sollen.“ Zusätzlich zum Saisonstart gab es einen Flohmarkt – bereits zum dritten Mal in diesem Jahr. Der Therapiegarten selbst weist 900, der angrenzenden Grünstreifen für den Flohmarktverkauf 300 Quadratmeter auf.

Auf dem Flohmarkt, wo Hobbygärtner ihre Stauden aus dem eigenen Garten oder andere Artikel anboten sowie im Therapiegarten kamen Interessierte ins Gespräche, tauschten sich über Gärten, Bäume, Pflanzen und Obst aus. Im Therapiegarten selbst gab es Basilikum, Rittersporn und Erdbeerpflanzen. Außerdem: frisches Quittengelee. „Die Quitten haben wir im Herbst zu Saft gepresst. Vor zwei Wochen haben wir daraus das Gelee gemacht“, sagt die Vereinsvorsitzende, bevor sie den Besuchern Sandra Jerke und Joachim Schanzenbächer Tipps und Tricks für den eigenen Garten gibt.

Saison dauert bis zum 16. Oktober

Der Therapiegarten Mellendorf startet in die Saison, dabei gab es erneut einen Flohmarkt. Quelle: Stephan Hartung

Der Therapiegarten, Grabenweg 6, hat an jedem ersten und dritten Sonnabend im Monat geöffnet – bis zum Saisonende am 16. Oktober. Bis dahin gibt es viele Veranstaltungen, beispielsweise Gartenmusik mit Gesang am 15. Mai – immer vorausgesetzt, dass dies nach den Vorgaben in der Corona-Pandemie möglich ist. Unter der Adresse www.verein.gruene-stunde.com können Interessierte weitere Informationen zum Programm erhalten.

Das gilt auch für das Angebot und den Verzehr von Kaffee und Kuchen – ebenfalls eine gute Tradition. „Wir gelten als Gastronomie und können dieses Angebot machen, wenn wieder die Restaurants im Außenbereich öffnen“, sagt Corinna Bischof.

Von Stephan Hartung