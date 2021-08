Mellendorf

Nach dem erfolgreichen Start des Projekts „Kinder in den Garten“ in den Osterferien hat es nun die Fortsetzung gegeben. Über den Ferienpass der Gemeinde Wedemark konnten sich die Kinder für ein von der Bingo-Umweltstiftung gefördertes Projekt im Therapiegarten in Mellendorf anmelden. Das Team um Corinna Bischof hatte wieder ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt.

„Kinder stellen Samenbomben her“

Zuerst wurden das Gemüse in den Hochbeeten, die die Kinder im Frühjahr gebaut hatten, geerntet und die Beete neu bepflanzt. Eine weitere Aufgabe war die Herstellung von „Samenbomben“. Die Kinder sammelten im artenreichen Therapiegarten Samen von verblühten heimischen Pflanzen, befreiten diese von ihren Hülsen und streuten sie dann in eine Mischung aus Lehm und Erde. Vermischt mit Wasser wurden kleine Kugeln hergestellt, die die Kinder mit nach Hause nehmen durften. Im heimischen Garten oder auch am Wegesrand können aus diesen „Samenbomben“ neue Pflanzen wachsen.

Mittagessen selbst gemacht

Zwischendurch fand in kleinen Gruppen eine Rallye über den Hof von Christian Gudehus statt. Dabei standen die Tierhaltung und die Erzeugung von Fleisch, Milch und Eiern im Mittelpunkt. Für die gemeinsame Pause wurde im Garten Gemüse geerntet und vor Ort zu einer Suppe verarbeitet. Am Ende bauten die Kinder noch eine Vogelscheuche für den Garten.

In den Herbstferien soll es eine Wiederholung geben, der Termin wird wieder im Ferienpass veröffentlicht.

Von Stephan Hartung