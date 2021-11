Bissendorf

Susanne Brakelmann kann gleich an ihrem Platz bleiben. Auch wenn für einen kurzen Moment der einzige neu in den Bissendorfer Ortsrat gewählte Wilhelm Lucka das Wort hat. Der Grünen-Politiker ist der Älteste in der Runde und darf deswegen die Neuwahl zum „Dorfoberhaupt“ moderieren, erläutert er lächelnd und fragt in die Runde: „Gibt es Vorschläge?“

Nur ein Name fällt: Susanne Brakelmann. Die CDU-Politikerin wird im Anschluss einstimmig wiedergewählt und nimmt dankend an. Sie freue sich auf zukünftige Herausforderungen und hoffentlich bald wieder ein wenig Normalität – fern ab von allem, was mit Corona zusammenhängt, meint sie. Doch am meisten freue sie sich auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen im Ortsrat.

Wiedergewählt: Susanne Brakelmann (rechts) ist erneut zur Bissendorfer Ortsbürgermeisterin gewählt worden. Ihre Stellvertreterin bleibt Gitta Jansen. Quelle: Janna Silinger

Diese Harmonie habe sie auch mit ihrer Stellvertreterin Gitta Jansen (SPD) stets produktiv und gut pflegen können. Umso schöner für die beiden, dass Jansen ebenfalls erneut ihr Amt weiter bekleiden kann, in das sie ebenfalls einstimmig und ohne einen Gegenvorschlag in der konstituierenden Sitzung am Montag, 15. November, gewählt worden ist. Ansonsten bleibt bis auf Lucka alles beim Alten, berichtet Brakelmann. Weiterhin vertreten sind Horst Menze (Grüne), Jörn Albers (SPD), Dirk Schnehage, Thomas Buchheit und Susanne Kopp (alle CDU) sowie Andrea Giese von der FDP.

Diskutiert wird an diesem Montag allerdings trotzdem, und zwar über sicheren Radverkehr im Ort. Das sei keineswegs eine neue Debatte. Schon viele Jahre spreche man darüber. Doch ganz klar sei, so Brakelmann, dass das Fahrradfahren an sich an Bedeutung gewonnen habe und so nun endlich auch Konsequenzen für den Verkehr folgen müssten.

Um das möglichst professionell zu gestalten, hat ein Ingenieurbüro aus Hannover eine Verkehrsuntersuchung zur Vertiefung von Radwegevorhaben für die Umsetzung im Straßennetz der Wedemark fertiggestellt und die Vorschläge der Gemeinde nun vorgelegt. Mit dabei sind auch drei Ausarbeitungen, die Bissendorf betreffen.

Ortsrat Bissendorf ist mit Vorschlägen für Radverkehr unzufrieden

Zunächst der östliche Ortseingang, also die Burgwedeler Straße: Außer einer Querungshilfe im Bereich zwischen Kuhstraße und Isernhägener Damm, die allen Anwesenden logisch erscheint, schlagen die Ingenieure vor, auf der Straße zwischen den Fahrbahnen einen Fahrradschutzstreifen zu installieren, um von diesem nach links auf die Straße Am Mühlengraben abzubiegen. „Dann würde man dort mit dem Rad mitten im Verkehr stehen, von vorne kommt ein 40-Tonner, von rechts hinten kommen die Autos an“, beschreibt Brakelmann ihre Bedenken. So oder so, die aktuellen Vorschläge dazu vonseiten der Ingenieure kommen für den Ortsrat so nicht in Frage.

Auch vorgeschlagene Radschutzstreifen im Bereich des Bürgerhauses bis hin zur Straße Flassworth kommen den Anwesenden bei der Präsentation wenig durchdacht vor. Lucka schlägt indes etwas ganz Pragmatisches vor: So könnte eine Tempo-30-Zone dort möglicherweise helfen.

Bissendorfer Ortsbürgermeisterin Brakelmann plant Versammlung zur Bestandsaufnahme

Als dritte Stelle steht in Bissendorf der Kreuzungsbereich Mellendorfer Straße, Am Markt und Scherenbosteler Straße in der Diskussion. Dafür schlagen die Verkehrsplaner ebenfalls einen Radschutzstreifen in Teilen vor. Außerdem könnte es eine Rampe auf einen kombinierten Geh- und Radweg geben. Dagegen sei erst einmal nichts zu sagen, so der allgemeine Tenor des Ortsrates.

Doch im Gremium ist man sich einig, dass die Vorschläge alles in allem nicht zielführend sind und so „auf keinen Fall“ umgesetzt werden sollten, stellte Brakelmann klar. In einem nächsten Schritt soll die Angelegenheit im Fachausschuss für Planen, Bauen und Umweltschutz der Gemeinde weiter diskutiert werden.

Für Bissendorf und seine Bürger plant Brakelmann nun für Februar ein Treffen, zu dem Vertreter des ADFC, der Polizei und vom Ordnungsamt eingeladen werden sollen, um gemeinsam mit den Bürgern die Interessen für den Radverkehr zu erörtern. Das sei eine Bestandsaufnahme, sagt Brakelmann, „um einfach mal rauszufinden, was die Leute sich noch so wünschen“. Denn es sei ganz offenkundig „viel Druck auf dem Kessel“.

Von Janna Silinger