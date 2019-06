Wedemark

Weite Teile der Wedemark hatten am Freitagvormittag keinen Strom. Ausgangspunkt war eine Störung im Umspannwerk in Meitze, sagte Avacon-Sprecher Ralph Montag auf Nachfrage. „Dort kommen 110.000 Volt an, die für die Ortschaften auf 20.000 Volt transformiert werden. Der Fehler lag auf dieser niedrigeren Ebene.“ 80 bis 90 Prozent dieser Versorgungskabel liegen im Bereich der Wedemark unter der Erde. „Offenbar sind durch die Überlastung des Netzes nach dem ersten Fehler mehrere weitere kleine Ausfälle dazugekommen.“ Die Arbeiten dauerten den Vormittag über an.

Waren zu Beginn der Störung mehrere Tausend Haushalte und auch Verkehrsampeln betroffen, erhielten zunächst die Dörfer im Norden sowie im Südwesten der Wedemark wieder Strom. Später war auch Mellendorf wieder vollständig am Netz. Aktuell sind noch rund 600 Haushalte in Brelingen und Bissendorf betroffen.

Der Artikel wird aktualisiert.

Von Rebekka Neander