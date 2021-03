Bissendorf

Bei einem Streit unter Nachbarn soll es am Freitagabend in Bissendorf zu einer Körperverletzung gekommen sein. Die Polizei ermittelt gegen einen 44 Jahre alten Mann. Dieser soll eine 63-jährige Nachbarin gegen 21.20 Uhr durch einen kräftigen Griff am Handgelenk verletzt haben. Entzündet hatte sich der Streit ersten Informationen nach am Fahrzeug eines Lieferdienstes, den der Mann bestellt hatte.

Von Frank Walter