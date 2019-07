Mellendorf

Glück mit dem Wetter? Für den Wede-Markt, der normalerweise Scharen an Besuchern auf die verkehrbefreiten Straßen und Plätze in Mellendorf lockt, hätte es am Sonntag auch ruhig ein bisschen weniger Sommer sein dürfen. Der örtliche Gewerbeverein MPM (Mittelpunkt Mellendorf) jedenfalls verzichtete auf die genaue Zählung der Besucher beim verkaufsoffenen Wede-Markt, der mit zahlreichen Attraktionen in gewohnter Manier sein Bestes gab. „Normal sind es mehrere Tausend Besucher“, sagten Silke Tobschall und Hilke Haeuser. Aber diesmal, das merkten die beiden MPM-Vorsitzenden schon mittags am eigenen Leibe, würde das heiße Wetter auch manchen Wedemärker von einem Besuch abhalten.