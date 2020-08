Bissendorf

Die italienische Hausfrau Rosalba aus Pescara emanzipiert sich – und wie! Der Film „Brot & Tulpen“ liefert den Auftakt zu einer Film- und Diskussionsreihe der Gemeinde Wedemark über starke Frauen. Die Veranstaltung am Donnerstag, 3. September, ist entgegen der ursprünglichen Planung als Open Air nun nach innen in den Bürgersaal des Bürgerhauses in Bissendorf, Am Markt 1, verlegt worden. Der Filmabend beginnt um 20.30 Uhr, die Veranstaltung kann barrierefrei besucht werden.

Gemeinsam laden die Arbeitsbereiche Gleichstellung und Integration, Kultur sowie die Bibliothek der Gemeinde Wedemark zu insgesamt fünf Abenden zum Thema „Ja! Frauen Grenzenlos“ ein. Zentrales Thema der Reihe, die vom 3. September bis zum Weltfrauentag im März 2021 läuft, ist die Selbst- und Fremdbestimmung der Frau. Die Veranstaltungen werden in Folge einzeln angekündigt.

Es gibt keine Abendkasse

Der Eintritt kostet 4 Euro je Filmabend und ist nur im Vorverkauf auf www.reservix.de und über die Vorverkaufsstellen erhältlich, es gibt keine Abendkasse. Vorverkauf bieten von Hirschheydt in Mellendorf, Telefon (05130) 5466, Bücher Am Markt in Bissendorf, Telefon (05130) 974775 und der Ticketshop am Eisstadion, Telefon (05130) 95940. Besucher können Kinosnacks und Getränke selbst mitbringen; ein Verkauf vor Ort ist aufgrund der Hygienemaßnahmen wegen Corona nicht möglich. Eine Mund-Nasen-Maske muss mitgeführt werden und kann am Sitzplatz abgenommen werden.

Von Ursula Kallenbach