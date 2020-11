Bissendorf

Die Kirchengemeinde St. Michaelis Bissendorf lädt die Angehörigen von Verstorbenen des vergangenen Kirchenjahres für Sonntag, 22. November, zum Gottesdienst in die Kirche ein. Ursprünglich war diese Feier in der Friedhofskapelle geplant. Da das Konzert des Hospizdienstes jedoch coronabedingt ausfällt, ist der Umzug in die größere Michaeliskirche möglich.

Klavier- und Querflötenmusik ertönt in St. Michaelis

Um 15.30, 16.30 und 17.30 Uhr beginnen die kurzen Andachten, zu denen die Familien Einladungen erhalten haben. So möchte die Kirchengemeinde ihnen ein würdevolles Angebot der Erinnerung machen und zugleich Rücksicht nehmen auf die notwendigen Maßnahmen zum Schutz vor der Corona-Pandemie. Am sogenannten Ewigkeitssonntag gedenken die evangelischen Kirchengemeinden ihrer Verstorbenen und entzünden für sie Lichter des Gedenkens.

Anzeige

Pastor Thorsten Buck, der die Andachten gemeinsam mit Pastorin Wibke Lonkwitz gestaltet, bittet die Gottesdienstbesucher, die an normalen Sonntagen den Abendsegen besuchen, darum, Rücksicht zu nehmen auf diejenigen, die ihrer Verstorbenen gedenken möchten. Durch das Angebot von drei Feiern sollte es aber möglich sein, dass alle, die an diesem Tag die Kirche für das Gedenken nutzen möchten, auch die Möglichkeit dazu haben. Die musikalische Gestaltung liegt in den Händen von Ole Magers (Klavier) und Gerald Pursche (Querflöte).

Lesen Sie auch

Von Frank Walter