Brelingen

Der Vorstand der evangelischen Kirchengemeinde St. Martini Brelingen ist größer geworden. Pastorin Debora Becker hat gemeinsam mit Prädikant Michael Vogt den 50-jährigen Landwirt Heinrich-Wilhelm Hemme aus Oegenbostel-Ibsingen in sein neues Ehrenamt eingeführt.

Hemmes Berufung war jetzt, zweieinhalb Jahre nach der Neuwahl des Gremiums, möglich geworden, weil im Brelinger Kirchenvorstand nicht alle zur Verfügung stehenden Plätze besetzt werden konnten. Außerdem verstarb ein Mitglied kurz nach der Wahl, und ein weiteres gewähltes Mitglied legte sein Mandat nach einem Jahr nieder.

Gremium ist wieder komplett

Damit besteht das Leitungsgremium der Kirchengemeinde, zu der auch die Dörfer Negenborn und Oegenbostel/ Ibsingen gehören, jetzt aus Marion Bernstorf (Vorsitz), Pastorin Debora Becker, Sabine Jakob, Timo Stehr, Jutta Schräpel, Julia Runge und eben Heinrich-Wilhelm Hemme.

Auf der Suche nach einem weiteren Kandidaten für die Mitarbeit im Kirchenvorstand hatte Pastorin Debora Becker den Ibsinger Landwirt angesprochen. Daraufhin hatte sich Hemme zur Kirchenvorstandsarbeit bereit erklärt. „Worauf soll man eigentlich warten, habe ich mir gedacht“, sagte Hemme. „Man hat immer Gründe, etwas nicht zu machen, aber man wird alt dabei. Und wenn niemand sich in unserer Gesellschaft engagiert, dann verarmt das ganze System“. Der Landwirt, seit zehn Jahren verheiratet und Vater von drei Kindern, hat in den vergangenen Wochen erste Einblicke in die Kirchenvorstandsarbeit bekommen.

Von Stephan Hartung