Es geht voran beim Wiederaufbau des evangelischen Gemeindehauses in Mellendorf, das Anfang des Jahres abgebrannt war. Der Bauantrag ist gestellt, doch für die Finanzierung ihrer Pläne benötigt die Kirchengemeinde auch die Unterstützung der Wedemärker.

Gemeindehaus soll zum Gemeindezentrum wachsen

„Wir wollen den Brand unseres Gemeindehauses im Januar nicht nur als Katastrophe sehen, sondern auch als Chance nutzen“, sagt Michael Brodermanns, Pastor in der St.-Georg-Kirchengemeinde Mellendorf-Hellendorf. Um diese Chance zu ergreifen, hatte der Kirchenvorstand bereits Ende Mai beschlossen, beim Wiederaufbau des Gemeindehauses am Kirchweg alle Räume dort in einem Gemeindezentrum zusammenzufassen. Bislang waren das Gemeindebüro sowie zwei Gruppenräume im benachbarten Pfarrhaus an der Wedemarkstraße untergebracht.

„Unser Wunsch ist es, alle Gemeinderäume zusammen mit den beiden Krippengruppen und dem Familienzentrum Emilie unter einem Dach am Kirchweg unterzubringen“, so Brodermanns. Dazu soll das abgebrannte Gemeindehaus in den Mauern der Alten Schule so wiederaufgebaut werden, dass künftig mit einem Aufzug auch das Obergeschoss barrierefrei zu nutzen ist. Nach der Fertigstellung des Gebäudes und dem Umzug des Gemeindebüros und der Gruppenräume ins neue Gemeindezentrum sollen die dann nicht mehr benötigten Räume im Pfarrhaus zu einer Wohnung umgebaut und vermietet werden. Das teilte Kirchenkreissprecherin Andrea Hesse mit.

Ein Transparent am Bauzaun zeigt, wie das Gemeindezentrum nach der Fertigstellung aussehen soll. Quelle: Dorothee Tauber

Der Wiederaufbau soll so schnell wie möglich beginnen

Das Bissendorfer Architekturbüro Krüger, das mit der Planung des Wiederaufbaus beauftragt wurde, beziffert die Kosten für das Gemeindezentrum nach Mitteilung des Kirchenvorstandes auf rund 1,5 Millionen Euro. „Nach Abzug der Versicherungssumme, die wir nach dem Brand in Anspruch nehmen können, bleibt eine Finanzierungslücke von etwa 560.000 Euro“, sagt Pastor Brodermanns. Diese Lücke ergebe sich dadurch, dass die Versicherung zwar den Zeitwert des Gebäudes erstatte, nicht jedoch den Mehrwert, der sich aus dem barrierefreien Wiederaufbau des Obergeschosses ergibt.

So schnell wie möglich möchte der Kirchenvorstand nun den Wiederaufbau beginnen. Der dafür notwendige Bauantrag wurde bereits im August gestellt. Sobald die Genehmigung vorliegt, kann der Wiederaufbau beginnen. Große Stützen sichern bis dahin die Mauern des ehemaligen Schulhauses am Kirchweg, die den Brand überstanden haben. Folien schützen die Überreste vor Witterungseinflüssen.

Die Mauern des alten Schulhauses sind gesichert und vor den Witterungseinflüssen geschützt. Quelle: Andrea Hesse

Jede Spende hilft dem Bauvorhaben

Und die Verantwortlichen sind zuversichtlich, dass auch die Finanzierung gelingen wird: „Unsere Kirchengemeinde kann Mietrücklagen und Erlöse aus Grundstücksverkäufen einbringen“, sagt Brodermanns. Beim Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen ist ein Antrag auf finanzielle Förderung gestellt. Darüber hinaus bittet die Gemeinde auch ihre Mitglieder in ihrem aktuellen Spendenbrief um Unterstützung für den Wiederaufbau.

„Wir freuen uns schon sehr darauf, dass hoffentlich bald wieder Leben am Kirchweg einziehen kann“, sagt Brodermanns. Bis es soweit ist, geht die Arbeit in den Krippengruppen, im Familienzentrum Emilie und in einigen gemeindlichen Gruppen in den Ausweichquartieren weiter.

Spenden für den Wiederaufbau des Gemeindezentrums am Kirchweg in Mellendorf können auf das Konto mit der IBAN DE83 5206 0410 0600 0060 76 (Evangelische Bank) und dem Spendenzweck “H3298937000001T – Mellendorf – Gemeindehaus 2020” überwiesen werden. Der aktuelle Gemeindebrief enthält zudem Überweisungsträger.

